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Тбилисский мультифункциональный культурный центр Fabrika

Как Тбилиси отметит День грузинского языка: программа

FB / Fabrika
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2319)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210414/251452756/Kak-Tbilisi-otmetit-Den-gruzinskogo-yazyka-programma.html

Показ фильма, интересные мастер-классы и театрализованные чтения – мероприятия в честь Дня Деда Ена пройдут в столичном арт-центре Fabrika

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. День грузинского языка, который ежегодно празднуется в стране 14 апреля, Тбилиси отметит культурно-образовательными мероприятиями на территории мультифункционального центра Fabrika.

"В связи с Днем государственного языка, при организации "Тбилиси – мировая столица книги", при поддержке мэрии Тбилиси и Банка Грузии, на открытом и закрытом пространствах "Фабрики" состоятся разного вида активности, которые будут одинаково интересны как подросткам, так и взрослым", – говорится в анонсе мероприятия в Facebook.

Музыкальный центр имени Джансуга Кахидзе
photo: Djansug Kakhidze Tbilisi center for Music and Culture / FB
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На празднике запланированы воркшопы и панельные дискуссии, правда, попасть на них будет можно только предварительно пройдя онлайн-регистрацию.

В программе – показ документального фильма и презентация книги о событиях 14 апреля 1978 года, мастер-класс по рисованию, каллиграфии, типографии, креативному письму, лекция о "современизации" языка и о комиксах. Также будут театрализованные чтения сказок и разные семинары для детей.

Все мероприятия пройдут при соблюдении ковид-рекомендаций Минздрава и завершатся в 19:00.

День грузинского языка был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 43 года назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2319)

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