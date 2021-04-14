Состояние актера Кахи Кавсадзе сильно ухудшилось

Знаменитый артист уже почти два месяца лечит последствия коронавируса - в данное время за его жизнь борются врачи Первой университетской клиники

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Состояние здоровья известного грузинского актера театра и кино Кахи Кавсадзе еще более ухудшилось, об этом заявила клинический директор Первой университетской клиники Лали Турдзеладзе.

"Кахи Кавсадзе на данный момент не подключен к аппарату, но он находится в очень тяжелом состоянии. Можно сказать, что в бессознательном", - сказала Турдзеладзе журналистам.

В ноябре у Кахи Кавсадзе был диагностирован коронавирус, он был выписан из клиники после выздоровления. Позже, в связи с ухудшением состояния здоровья, его снова поместили в реанимационное отделение клиники Тбилисского университета, где он лечится последние полтора месяца.

Кахи Кавсадзе 85 лет. На протяжении десятилетий он является ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету яркие театральные постановки, а также участие в более 80 фильмах.

Среди работ актера в кино – роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Белое солнце пустыни", "Житие Дон Кихота и Санчо". В 2011 году режиссер Нана Джанелидзе сняла документальный фильм об артисте – "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!"

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