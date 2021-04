Состояние актера Кахи Кавсадзе сильно ухудшилось

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Состояние здоровья известного грузинского актера театра и кино Кахи Кавсадзе еще более ухудшилось, об этом заявила клинический директор Первой университетской клиники Лали Турдзеладзе.

"Кахи Кавсадзе на данный момент не подключен к аппарату, но он находится в очень тяжелом состоянии. Можно сказать, что в бессознательном", - сказала Турдзеладзе журналистам.