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Президент Грузии наградила пятерых ученых в День грузинского языка

photo: Sputnik
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210414/251464723/Prezident-Gruzii-nagradila-pyaterykh-uchenykh-v-Den-gruzinskogo-yazyka.html

По словам президента, она решила наградить людей, которые разными способами служат выживанию и развитию грузинского языка

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили вручила государственные награды пятерым ученым – Энрико Габидзашвили, Вахтангу Элердашвили, Майе Дарчия, Леле Жоржолиани-Ликликадзе и Закария Пурцхванидзе.

Древняя грузинская письменность
сайт Национального центра рукописей
День грузинского языка: Топ самых интересных фактов

Президент наградила доктора филологических наук, профессора Энрико Габидзашвили за особый вклад в развитие кодикологии (изучение рукописных книг – ред.) и текстологии в Грузии, в изучение древнегрузинского перевода и оригинальной письменности, а также за выдающийся вклад и плодотворную научную работу в изучении грузино-византийской церковной литературы.

"Из-за современных требований мы не должны забывать об изучении древнегрузинского языка и литературы, которые открывают богатую основу, на которую опирается грузинский язык", – сказала президент.

Четыре остальных грузинских ученых были награждены президентом почетными медалями. Так, Вахтанг Элердашвили награжден медалью достоинства за личный вклад в защиту чистоты и популяризацию грузинского языка.

"Я решила наградить в День грузинского языка людей, которые разными способами служат выживанию и развитию грузинского языка. Одним из примеров этого является г-н Вахтанг Элердашвили, который вместе с окружающими его людьми создал цифровые инструменты и внедрил грузинский язык в цифровое пространство", - сказала президент.

Майя Дарчия и Лела Жоржолиани-Ликликадзе были награждены медалью достоинства за особый вклад в популяризацию грузинского языка и культуры за рубежом и успешную педагогическую деятельность. Закария Пурцхванидзе, в свою очередь, была присуждена государственная награда за личный вклад в популяризацию грузинского языка и культуры за рубежом.

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Теги:
Саломе Зурабишвили

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