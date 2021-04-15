В Театре киноактера Тбилиси поставили "Гамлет/машину" Хайнера Мюллера

Спектакль затрагивает такие темы, как мировое безумие, война, феминизм, тоталитаризм, экологическая катастрофа и глобализация

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Премьера спектакля "Гамлет/машина" по одноименной пьесе немецкого драматурга Хайнера Мюллера состоится на сцене Тбилисского государственного театра киноактера им. М. Туманишвили 18 апреля.

"Гамлет-машина" - это постмодернистская драма, написанная Мюллером в 1977 году по мотивам "Гамлета" Уильяма Шекспира. Пьеса полна различных символов и аллюзий и затрагивает такие темы, как мировое безумие, война, феминизм, тоталитаризм, экологическая катастрофа, глобализация и т. п.

На сцене Театра Туманишвили "Гамлет/машину" поставил режиссер Зураб Гецадзе. "Новый спектакль предложит зрителю неожиданную и оригинальную трактовку "проблем Гамлета", поднятых тясячелетия назад. Он о состоянии мыслящего человека в современном мире, для которого также сложно принять продуманное решение, как это было для персонажа Шекспира в 1600 году", - говорится в анонсе постановки.

В спектакле принимают участие Паата Инаури, Вано Тархнишвили, Лия Капанадзе, Нини Иашвили, Кета Шатиришвили, Ника Цередиани, Нанука Литанишвили, Кети Асатиани, Гаги Шенгелия и Торнике Касрашвили.

Как отмечают в театре, целью проекта является поиск посредством экспериментов новых форм, средств выражения и новых способов игры. Спектакль посвящается столетию со дня рождения режиссера Михаила Туманишвили.

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