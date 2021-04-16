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Грузинские народные танцы всегда подчеркивают взаимоуважение между мужчинами и женщинами

Всероссийский фестиваль грузинского танца пройдет в Москве

© photo: Sputnik / MURAD ORUJOV
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210416/251443190/Vserossiyskiy-festival-gruzinskogo-tantsa-proydet-v-Moskve.html

Мероприятие посвящено популяризации и поддержке грузинского народного танцевального искусства за рубежом

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Всероссийский фестиваль грузинского танца пройдет с 22 по 29 апреля в Большом концертном зале "Космос" в Москве, говорится на сайте Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России.

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photo: courtesy of Georgian FNCA in Russia
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Организатор мероприятия – департамент культуры Фонда Возрождения и развития русско-грузинских отношений. Фестиваль приурочен ко дню рождения выдающегося хореографа России и Грузии Гиви Вахтанговича Цимакуридзе и Международному дню танцев.

На сцене "Космоса" выступят около 15 грузинских хореографических коллективов Москвы и Московской области.

Начало в 19:00 по местному времени. Желающие посетить фестиваль, должны пройти онлайн-регистрацию. Количество мест ограничено.

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