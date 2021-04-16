Всероссийский фестиваль грузинского танца пройдет в Москве

Мероприятие посвящено популяризации и поддержке грузинского народного танцевального искусства за рубежом

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Всероссийский фестиваль грузинского танца пройдет с 22 по 29 апреля в Большом концертном зале "Космос" в Москве, говорится на сайте Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России.

Организатор мероприятия – департамент культуры Фонда Возрождения и развития русско-грузинских отношений. Фестиваль приурочен ко дню рождения выдающегося хореографа России и Грузии Гиви Вахтанговича Цимакуридзе и Международному дню танцев.

На сцене "Космоса" выступят около 15 грузинских хореографических коллективов Москвы и Московской области.

Начало в 19:00 по местному времени. Желающие посетить фестиваль, должны пройти онлайн-регистрацию. Количество мест ограничено.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.