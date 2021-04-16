В тбилисском музее открылся "армянский уголок" по случаю визита Нунэ Саркисян

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. В тбилисском Музее искусств Art Palace открылся "армянский уголок" по случаю визита супруги президента Армении Нунэ Саркисян, сообщает Sputnik Армения со ссылкой пресс-службу президента Армении.

Президент Армении Армен Саркисян вместе с супругой находится с двухдневным официальным визитом в Тбилиси.

Музей Art Palace расположен в историческом здании, известном не только своей архитектурой, но и уникальными коллекциями экспонатов грузинской культуры и искусства.

В нем хранятся свыше 300 тысяч экспонатов, связанных с грузинским театром, кино, оперой и балетом, фольклором.

Там же находятся экспонаты, представляющие армянское искусство и культуру. В частности, в "армянском уголке" можно увидеть костюмы, которые использовал в своих фильмах знаменитый режиссер Сергей Параджанов, изделия из ахалцихского серебра, архивные фотографии храмов, монастырей Ани.

photo: The President of the Republic of Armenia Нунэ Саркисян посетила музей искусств Art Palace в столице Грузии

Экскурсию для супруги президента Армении провел директор музея Георгий Каландия.

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