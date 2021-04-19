В Грузии опровергли информацию о халатном отношении к памятникам в Гелати

Агентство по охране культурного наследия Грузии обвинили в халатных действиях во время сохранения артефактов, обнаруженных во дворе монастырского комплекса

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии назвало ложью распространенную информацию о том, что ценные артефакты, обнаруженные во время раскопок на территории монастырского комплекса Гелати, не перенесли в музей из-за отсутствия финансирования.

На днях сразу несколько СМИ распространили информацию о якобы неправильном сохранении исторических объектов, обнаруженных в ходе археологических исследований во дворе монастырского комплекса в 2019 году. Журналисты сообщали, что артефакты не удалось перенести в музей из-за отсутствия средств, поэтому их просто накрыли брезентом.

📍საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს განცხადება გელათის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას... Опубликовано საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა Воскресенье, 18 апреля 2021 г.

В ходе раскопок возле собора Святого Георгия в Гелати были обнаружены архитектурные сооружения и артефакты периода античности, раннего средневековья, эпохи Давида Строителя и позднего средневековья. Это образцы кувшинного погребения – захоронения в кувшинах, во время которого покойник целиком укладывался в глиняный сосуд разных форм и размеров и таким образом закапывался в землю (II-III в. н. э.); каменное сооружение раннего средневековья (около IX-X вв.), которое было переоборудовано для сельскохозяйственных целей в эпоху Давида Строителя; остатки водопропускной трубы XIII-XIV в., а также винный погреб, построенный в период XVII-XVIII в.

В Агентстве заявляют, что информация о том, будто консервация объектов в ненадлежащем виде произошла из-за отсутствия финансирования, не соответствует действительности.

"Процесс проводился с целью сохранения данного объекта и его дальнейшего изучения, – говорится в заявлении Агентства. – В частности, помимо научного изучения объектов, обнаруженных при археологических раскопках на севере территории монастырского комплекса Гелати в 2019 году, сооружения прошли учет и были сфотографированы. Найденные артефакты и керамические материалы также были переданы в музейные фонды Кутаисского историко-архитектурного музея в 2019 году".

Кроме того, в организации отмечают, что обнаруженные археологические объекты были временно рекультивированы слоем песка и земли в соответствии с международно принятой методологией сохранения памятников. При этом в Агентстве поясняет, что раскопки представляли некоторую опасность гидрологического характера для фундамента и структуры церкви Святого Георгия.

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