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Картину художницы из Грузии продали на аукционе в Лондоне за солидную сумму

© photo: Sputnik / Ruslan Krivobok
Культура
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210419/251507418/Kartinu-khudozhnitsy-iz-Gruzii-prodali-na-auktsione-v-Londone-za-solidnuyu-summu.html

До того, как работа грузинки ушла с молотка, ее картины были представлены на предаукционной виртуальной выставке рядом с работами Мурильо и Дэмиена Херста

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Картина "Сказка" грузинской художницы Нинико Морбедадзе была продана на аукционе Phillips and Contemporary Art Day в Лондоне более чем за 22 тысячи фунтов стерлингов.

На аукционе также продавались работы таких художников, как Джорджо де Кирико, Оскар Мурильо и Дэмиена Херста. До того, как работа грузинки ушла с молотка, ее картины были представлены на предаукционной виртуальной выставке.

ნინიკო ფილიპსის აუქციონზე 217 | Niniko Morbedadze - The Fairy Tale www.phillips.com/detail/niniko-morbedadze/UK010221/217

Опубликовано George Morbedadze Среда, 7 апреля 2021 г.

Стоит отметить, что это вторая работа Нинико Морбедадзе, которая была успешно продана на международном аукционе. Летом 2020 года работа под названием "Вне времени" была продана за 20 625 фунтов стерлингов, когда первоначальная цена была 16,5 тысячи фунтов стерлингов.

Нинико Морбедадзе – художник-график, кинохудожник. Окончила факультет графики Тбилисской государственной академии художеств. Выставлялась в Грузии, Италии, Швейцарии и США.

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