В Тбилиси пройдет международная музыковедческая конференция

В конференции, которая в условиях пандемии пройдет в онлайн-режиме, примут участие музыковеды из 14 стран мира

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Четвертая по счету Тбилисская международная музыковедческая конференция состоится 22-24 апреля в Тбилисской государственной консерватории, в которой примут участие 34 музыковеда из 14 стран.

Тбилисская международная музыковедческая конференция проводится каждые 2 года с 2015 года и традиционно объединяет несколько видов деятельности: научные сессии, лекции и мастер-классы зарубежных ученых для студентов, тематический концерт и культурную программу.

Цель конференции – обсудить общие проблемы современного музыковедения, будущие тенденции развития музыкальной культуры, позиционирование себя на международной арене и обмен опытом между научными школами с разными традициями.

С учетом пандемии, конференция в этом году пройдет в онлайн-формате. Участники мероприятия удаленно посетят научные сессии и "круглые столы".

В этом году конференция посвящена 150-летию со дня рождения Закария Палиашвили – композитора, дирижера, общественного деятеля, преподавателя и ректора Грузинской национальной композиторской школы.

Тема конференции вдохновлена ​​многогранным творчеством Закария Палиашвили и объединяет три проблемы: школы национальной композиции, культурную память и мультикультурализм в музыке.

Основным докладчиком на конференции будет профессор Кристофер Дингли, который расскажет о мессианском (французском) интернационализме. Заключительный "круглый стол" конференции будет посвящен проблемам музыкального образования в посткоронавирусный период.

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