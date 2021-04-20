Умер поэт Зураб Ртвелиашвили

Коллеги и поклонники поэта верили, что ему станет лучше и собирали средства на его лечение, но чуда не произошло

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Грузинский поэт Зураб Ртвелиашвили скончался в клинике "Аверси" в Тбилиси, передает телеканал "Рустави 2".

Ртвелиашвили сначала госпитализировали в клинику с диагнозом "тромбоз", однако позже супруга поэта сообщила, что поэт борется с раком.

photo: Zurab Rtveliashvili / FB Поэт Зураб Ртвелиашвили

Зураб Ртвелиашвили родился в 1967 году в Караганде, Казахстан. В 90-е годы он исполнял поэтические перфомансы с Давидом Чихладзе, Шотой Иаташвили и другими.

В 2010 году Ртвелиашвили получил политическое убежище в Швеции, где много лет жил и активно занимался творчеством. Среди его известных стихотворений "Апокрифы", "Их воля…", "Я - виноградник", "Ода свободе", "Молитва святых волков" и другие. В 2018 году получил литературную премию Саба за книгу "Диктатура поэзии".

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.