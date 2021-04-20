Умер поэт Зураб Ртвелиашвили

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Грузинский поэт Зураб Ртвелиашвили скончался в клинике "Аверси" в Тбилиси, передает телеканал "Рустави 2".
Ртвелиашвили сначала госпитализировали в клинику с диагнозом "тромбоз", однако позже супруга поэта сообщила, что поэт борется с раком.
Зураб Ртвелиашвили родился в 1967 году в Караганде, Казахстан. В 90-е годы он исполнял поэтические перфомансы с Давидом Чихладзе, Шотой Иаташвили и другими.
В 2010 году Ртвелиашвили получил политическое убежище в Швеции, где много лет жил и активно занимался творчеством. Среди его известных стихотворений "Апокрифы", "Их воля…", "Я - виноградник", "Ода свободе", "Молитва святых волков" и другие. В 2018 году получил литературную премию Саба за книгу "Диктатура поэзии".
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