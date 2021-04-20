В Грузии восстановят Государственный музей изобразительных искусств

В собрании музея около 140 тысяч единиц образцов произведений грузинского, восточного, русского и европейского искусства

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. В Грузии намерены восстановить Государственный музей изобразительных искусств им. Ш. Амиранашвили, об этом заявила министр культуры Тея Цулукиани.

Глава ведомства отметила, что работать над восстановлением музея будет группа, укомплектованная специалистами из разных музеев страны под руководством директора Национального музея Грузии им. С. Джанашия Давида Лорткипанидзе.

Ожидается, что рабочая группа представит план действий по восстановлению музея в течение трех месяцев. Эксперты должны изучить состояние фондов, коллекций и только потом приступить к исследованию самого здания музея, которое долгие годы находится аварийном состоянии.

Музей изобразительных искусств им. Ш. Амиранашвили является одним из наиболее важных музеев в Грузии. Он расположен на улице Ладо Гудиашвили, 1 – вблизи Площади Свободы в Тбилиси, в собрании около 140 000 единиц хранения произведений грузинского, восточного, русского и европейского искусства.

Видный грузинский искусствовед Шалва Амиранашвили (в честь которого назван музей), был руководителем музея в течение более тридцати лет и сыграл важную роль в формировании коллекции. В 1950 году музей стал официально называться Музей искусств Грузии. Тогда же он переехал в здание, которое занимает по сей день, построенное в 1838 году в классическом стиле Тифлисской духовной семинарии.

В конце 2004 года музей искусств Грузии вошел в единую систему управления вместе с рядом других музеев, образовавших Грузинский национальный музей.

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