13:12 22 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1442
  • 100 RUB4.5132
  • USD3.4521
Поиск
Глава агентства по охране культурного наследия Грузии Ника Антидзе

Глава агентства по охране культурного наследия Грузии покинул пост

photo: Georgian Heritage / FB
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурная жизнь Грузии (2327)
7210
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210422/251535995/Glava-agentstva-po-okhrane-kulturnogo-naslediya-Gruzii-pokinul-post.html

Антидзе покинул должность на основании заявления об уходе, его уже подписала глава минкульта Тея Цулукиани

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Генеральный директор национального агентства по охране культурного наследия Николоз Антидзе покинул занимаемую им должность по собственному желанию, сообщает Первый канал со ссылкой на министерство культуры и науки.

Музей искусств имени Шалвы Амиранашвили
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
В Грузии восстановят Государственный музей изобразительных искусств

Как сообщают в ведомстве, Антидзе покинул должность на основании заявления об уходе, его уже подписала глава минкульта Тея Цулукиани. Причина ухода неизвестна.

Антидзе занимал должность генерального директора агентства с 2014 года. Кто станет его преемником на этом посту, пока также не сообщается.

Национальное агентство охраны культурного наследия функционирует в Грузии согласно конвенции ЮНЕСКО 2003 года об охране нематериального культурного наследия. Агентство призвано регистрировать и сохранять, исследовать и популяризировать образцы культуры Грузии.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2327)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Зимний горнолыжный курорт Гудаури - любители горнолыжного спорта
Курорт Гудаури: место, где правит настоящая зима – фото
Первый полет на Марсе: NASA успешно запустило вертолет Ingenuity - видео
Первый полет на Марсе: NASA успешно запустило вертолет Ingenuity - видео
Рождаемость и смертность в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться