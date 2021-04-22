Глава агентства по охране культурного наследия Грузии покинул пост

Антидзе покинул должность на основании заявления об уходе, его уже подписала глава минкульта Тея Цулукиани

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Генеральный директор национального агентства по охране культурного наследия Николоз Антидзе покинул занимаемую им должность по собственному желанию, сообщает Первый канал со ссылкой на министерство культуры и науки.

Как сообщают в ведомстве, Антидзе покинул должность на основании заявления об уходе, его уже подписала глава минкульта Тея Цулукиани. Причина ухода неизвестна.

Антидзе занимал должность генерального директора агентства с 2014 года. Кто станет его преемником на этом посту, пока также не сообщается.

Национальное агентство охраны культурного наследия функционирует в Грузии согласно конвенции ЮНЕСКО 2003 года об охране нематериального культурного наследия. Агентство призвано регистрировать и сохранять, исследовать и популяризировать образцы культуры Грузии.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.