13:12 22 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1442
  • 100 RUB4.5132
  • USD3.4521
Поиск

"Вы крутыши!" – какому грузинскому бренду верна Ксения Собчак?

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские дизайнеры покоряют мир моды (239)
7301
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210422/251536455/Vy-krutyshi---kakomu-gruzinskomu-brendu-verna-Kseniya-Sobchak.html

Черная эстетика, кожа и классические силуэты – этому бренду из Грузии знаменитость отдает предпочтение уже не первый год

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Известная российская телеведущая, общественный деятель и киноактриса Ксения Собчак вновь появилась в платье от грузинского бренда одежды Dalood.

Собчак опубликовала фотографию в своем Instagram, где она стоит в кожаном черном платье. Под публикацией бренд оставил в комментариях эмоджи сердец, на что Собчак ответила: "Обожаю ваш бренд! Вы – крутыши", – отметила Ксения Анатольевна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда Собчак выбирает одежду именно от грузинского бренда Dalood, и не раз делала ему комплименты.

"Открыла офигительную (и это, удивитесь, не реклама) новую марку Dalood. Грузины все-таки молодцы, когда не стремятся косплеить Гвасалию! Прям восторг", – писала Ксения.

"Сила, мощь и смелость" – так выпускница британского Колледжа искусств и дизайна Central Saint Martins Мака Квициани описывает философию своего бренда Dalood. Марка появилась в Москве в 2014 году на базе одноименного ритейлера, работающего с молодыми грузинскими дизайнерами.

Сейчас бренд выпускает несколько коллекций в год и представлен в Тбилиси, Москве, Киеве и Нью-Йорке. В нарядах от этого бренда уже появлялись королева Иордании Рания аль-Абдулла и всемирно известная модель Кендалл Дженнер.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Грузинские дизайнеры покоряют мир моды (239)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Зимний горнолыжный курорт Гудаури - любители горнолыжного спорта
Курорт Гудаури: место, где правит настоящая зима – фото
Первый полет на Марсе: NASA успешно запустило вертолет Ingenuity - видео
Первый полет на Марсе: NASA успешно запустило вертолет Ingenuity - видео
Рождаемость и смертность в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться