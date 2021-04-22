"Вы крутыши!" – какому грузинскому бренду верна Ксения Собчак?

Черная эстетика, кожа и классические силуэты – этому бренду из Грузии знаменитость отдает предпочтение уже не первый год

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Известная российская телеведущая, общественный деятель и киноактриса Ксения Собчак вновь появилась в платье от грузинского бренда одежды Dalood.

Собчак опубликовала фотографию в своем Instagram, где она стоит в кожаном черном платье. Под публикацией бренд оставил в комментариях эмоджи сердец, на что Собчак ответила: "Обожаю ваш бренд! Вы – крутыши", – отметила Ксения Анатольевна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда Собчак выбирает одежду именно от грузинского бренда Dalood, и не раз делала ему комплименты.

"Открыла офигительную (и это, удивитесь, не реклама) новую марку Dalood. Грузины все-таки молодцы, когда не стремятся косплеить Гвасалию! Прям восторг", – писала Ксения.

"Сила, мощь и смелость" – так выпускница британского Колледжа искусств и дизайна Central Saint Martins Мака Квициани описывает философию своего бренда Dalood. Марка появилась в Москве в 2014 году на базе одноименного ритейлера, работающего с молодыми грузинскими дизайнерами.

Сейчас бренд выпускает несколько коллекций в год и представлен в Тбилиси, Москве, Киеве и Нью-Йорке. В нарядах от этого бренда уже появлялись королева Иордании Рания аль-Абдулла и всемирно известная модель Кендалл Дженнер.

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