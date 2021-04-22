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Русский драматический театр им. Грибоедова. Памятник русскому дипломату, поэту, драматургу, пианисту и композитору в театральном холле

Театр Грибоедова в Тбилиси отпраздновал Международный день театрального селфи

© Sputnik / Alex Shlamov
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210422/251540577/Teatr-Griboedova-v-Tbilisi-otprazdnoval-Mezhdunarodnyy-den-teatralnogo-selfi.html

Селфи могут и должны быть не только гламурными, а более интеллектуальными - даже театральными, на фоне настоящих шедевров

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Тбилисский государственный русский драматический театр им. А. С. Грибоедова принял участие в праздновании Международного Дня Театрального Селфи (World Theatre Selfie Day).

Этот праздник был придуман журналистом, режиссером, главредом российского сетевого издания о культуре "Медиапроект АRTИСТ" Мариной Меркуловой и ежегодно отмечается 20 апреля.

Каждый год Международный День Театрального Селфи имеет тему, и в этом году она звучит так: "Театр. Коллекция сокровищ". Для этого авторы проекта предложили всем желающим снять короткий видеорассказ с сокровищем в руках и прислать это видео в редакцию.

Театр им. А.С. Грибоедова принял участие в проекте "Театр. Коллекция сокровищ"...

Опубликовано Nina Shaduri Zardalishvili Вторник, 20 апреля 2021 г.

Участниками проекта стали 56 театров, театральных фестивалей и известных деятелей театра из 14 стран мира: Грузия, Россия, Азербайджан, Германия, Венгрия, Израиль, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Монголия, Франция, Швейцария и Эстония), а также 33 волонтера — студента факультета журналистики Российского государственного гуманитарного университета.

"Сокровищами" Тбилисского театра стали памятник Грибоедову в фойе театра (скульптура Зураба Церетели) и издание 1912 "Горе от ума", подаренное грибоедовцам Малым театром на 160-летие тбилисского театра. О них всему миру рассказала заведующая музеем Театра им. Грибоедова Инна Безирганова. Она же сняла на фоне памятника и уникального издания театральное селфи.

Видео с рассказами участников о театральных сокровищах и селфи на их фоне в прямом эфире транслировались на платформах Культура. РФ www.culture.ru, Медиапроект "АRTИСТ" www.artistchannel.ru, "Золотой Витязь" www.zolotoyvityaz.ru.

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