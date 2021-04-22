Всемирной книжной столицей на один год станет Тбилиси

В рамках проекта в течение года планируется реализовать более 100 образовательных, познавательных, инфраструктурных и детских проектов

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Тбилиси получит статус Всемирной книжной столицы сроком на один год 23 апреля, во Всемирный день книги и авторского права.

Согласно информации организаторов проекта, онлайн-трансляция мероприятия начнется в 17:30. Статус книжной столицы мэр Тбилиси Каха Каладзе получит от делегации мэрии Куала-Лумпура.

По решению ЮНЕСКО, 23 апреля 2021 года Тбилиси получит статус Всемирной книжной столицы от Куала-Лумпура. В рамках проекта в течение года планируется реализовать более 100 образовательных, познавательных, инфраструктурных и детских проектов.

После официальной части церемонии открытия состоится костюмированный перфоманс "Десять ярких фотографий из грузинской литературы". Перфоманс объединяет десять сцен из истории грузинской литературы от дохристианской эпохи до ХХ века. Драматург спектакля Давид Габуния, художественный руководитель - Ута Бекая, хореограф - Натия Чикваидзе, авторы музыки - Ника Мачаидзе и Тусия Беридзе.

Вторая часть будет посвящена современным авторам, будет представлен фото-аудиопроект с участием тринадцати грузинских авторов и небольшой очерк о Гураме Дочанашвили.

Всемирная книжная столица ЮНЕСКО - масштабный проект, учрежденный в 2002 году решением Генеральной конференции ЮНЕСКО. Он направлен на продвижение книг и чтения, популяризацию книжной индустрии и всех смежных областей, а также поддержку современных авторов, переводчиков, библиотек и издателей.

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