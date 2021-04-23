Грузинский Дворец искусства поборется за премию "Лучший музей Европы"

Грузинский музей с богатой историей пытается получить эту престижную награду уже во второй раз, теперь – с новыми силами

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Тбилисский Дворец искусства – Музей истории культуры Грузии вошел в число номинантов премии "Лучший музей Европы" ( EMYA) Европейского музейного форума, об этом сообщил в Facebook директор музея Георгий Каландия.

Премия "Лучший музей Европы" (EMYA) – проект независимой некоммерческой организации Европейский музейный форум (ЕМФ). ЕМФ действует под эгидой Совета Европы и является одной из ведущих европейских организаций, направленных на развитие социального качества европейских музеев. Премия вручается с 1977 года. В этом году из-за пандемии коронавируса конкурс проходит в онлайн-формате.

По словам Георгия Каландия, тот факт, что музей оказался среди номинантов – уже большое достижение, поэтому глава музея просит о поддержке общества. Каландия призывает пользователей поставить лайк видео, посвященному музею, а также поделиться им.

"Количество просмотров и лайков, я уверен, повлияет окончательное решение жюри! Мы должны доказать, что в Грузии любят искусство, уважают историю, любят наш музей и Дворец искусства – один из лучших музеев в нашей стране!" – написал Каландия.

Примечательно, что Дворец искусства номинирован на премию "Лучший музей Европы" не впервые, музей также был среди номинантов в 2020 году.

Тбилисский Дворец искусства – один из главных культурных центров грузинской столицы. Красивое здание, в котором располагается музей, было возведено в конце XIX века по проекту известного немецкого архитектора Пауля Штерна.

Исторический центр занимает несколько этажей в старинном доме. В просторных залах особняка представлены уникальные экспонаты, связанные с кинематографом, театром, культурой, музыкой и хореографией Грузии.

Здесь хранятся более 200 000 экспонатов, рассказывающих об истории развития и становления грузинского искусства, а также исторические афиши, театральные костюмы, в которых некогда выступали известные грузинские артисты, мемориальные предметы, фотографии, видео- и аудиоматериалы, кинопленки и многое другое.

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