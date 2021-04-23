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Актеры Театра королевского квартала

Стеклянный ящик в Тбилиси: Театр королевского квартала устроит инновационное шоу

photo: Royal District Theatre / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2331)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210423/251544802/Steklyannyy-yaschik-v-Tbilisi-Teatr-korolevskogo-kvartala-ustroit-innovatsionnoe-shou.html

Если вы не идете в театр, значит театр идет к вам – решила одна актерская труппа грузинской столицы и вышла к зрителям на улицу

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Инновационный проект под названием "Защищенная территория" придумали тбилисский Театр королевского двора и Мастерская режиссеру Темура Чхаидзе – артисты нашли оригинальный вариант работы во время пандемии и коронавирусных ограничений.

Актеры будут ездить по районам столицы в стеклянном ящике и рассказывать людям о жизни в современном мире. Спектакли будут проходить в общественных местах и их сможет увидеть любой прохожий. Подробности первого представления здесь.

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Опубликовано Royal District Theatre • სამეფო უბნის თეატრი Четверг, 22 апреля 2021 г.

Цель эксперимента – найти альтернативный способ диалога со зрителями в условиях пандемии и безопасно приблизить к ним живое театральное искусство. Над проектом работают шесть драматургов и четыре режиссера.

"До июня стеклянный ящик будет путешествовать по городу и внезапно появляться в вашем районе – там, где вы меньше всего этого ожидаете. Пьесы пишутся и ставятся в ходе проекта. В течение этих ста дней мы говорим обо всем, что нам хорошо знакомо, но часто не сказано", – говорят организаторы.

После почти годовой паузы, в связи с пандемией, театры Грузии возобновили репетиции с 15 марта, а уже с 1 апреля полностью восстановили работу и начали давать спектакли со зрителями в зале, но с учетом действующих рекомендаций (маски, социальная дистанция и другое). Однако, многие театры почти сразу закрылись в связи с обнаружением случаев коронавируса среди сотрудников.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2331)

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