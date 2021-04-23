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Памятник Данте Алигьери

В Грузии выпустят почтовую марку с Данте Алигьери

© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2333)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210423/251550156/V-Gruzii-vypustyat-pochtovuyu-marku-s-Dante-Aligeri.html

На марке будет изображен портрет итальянского поэта, выполненный лауреатом Государственной премии Серго Кобуладзе

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Почтовую марку с изображением итальянского поэта и мыслителя Данте Алигьери выпустят в Грузии в 2021 году, об этом говорится в сообщении "Почты Грузии" в Facebook.

Марка, которая выпускается по инициативе парламентского комитета по культуре и при поддержке "Почты Грузии", будет продаваться в 81 сервисном центре "Почты Грузии" по всей стране.

"В этом году исполняется 700 лет со дня смерти всемирно известного итальянского гения Данте Алигьери. Творчество Данте Алигьери стало источником творческого вдохновения для многих грузинских писателей-фантастов, поэтов и ученых.

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Опубликовано საქართველოს ფოსტა / Georgian Post Пятница, 23 апреля 2021 г.

Примечательно, что портрет Данте Алигьери, выполненный лауреатом Государственной премии Серго Кобуладзе, имел большой успех на Венецианской биеннале в Италии в 1956 году и был признан одним из лучших. 

"Будет выпущена марка с изображением именно этого портрета, которая будет считаться еще одним символом дружбы между грузинским и итальянским народами", - говорится в сообщении. 

Данте Алигьери (1265 — 1321) — итальянский поэт, мыслитель, богослов, один из основоположников литературного итальянского языка, политический деятель, а также создатель "Божественной комедии", в которой был дан синтез позднесредневековой культуры.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2333)

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