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Грузинский советский актёр театра и кино Кахи Давидович Кавсадзе

Кахи Кавсадзе по-прежнему в больнице: как самочувствие артиста?

© photo: Sputnik
Культура
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (141)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210423/251550606/Kakhi-Kavsadze-po-prezhnemu-v-bolnitse-kak-samochuvstvie-artista-.html

Знаменитый артист лечит последствия коронавируса уже несколько месяцев. В настоящее время он находится в тбилисской Первой университетской клинике

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Состояние здоровья известного грузинского актера театра и кино Кахи Кавсадзе остается тяжелым, заявил директор тбилисской Первой университетской клиники Леван Ратиани.

Грузинский советский актёр театра и кино, звезда Тбилисского академического театра им. Ш. Руставели Кахи Давидович Кавсадзе
© photo: Sputnik
Состояние актера Кахи Кавсадзе резко ухудшилось

В ноябре 2020 года у Кавсадзе был диагностирован коронавирус, он был выписан из клиники после выздоровления. Позже, в связи с ухудшением состояния здоровья, его снова поместили в реанимационное отделение клиники Тбилисского университета, где он лечится последние два месяца.

"На данный момент состояние господина Кахи, к сожалению, имеет отрицательную динамику, несмотря на то, что в лечении были использованы все возможные методы. Но его состояние на данном этапе все еще остается тяжелым", - сказал Леван Ратиани в эфире телеканала Rustavi 2.

Кахи Кавсадзе 85 лет. На протяжении десятилетий он является ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету яркие театральные постановки, а также участие в более 80 фильмов.

Среди работ актера в кино – роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Белое солнце пустыни", "Житие Дон Кихота и Санчо". В 2011 году режиссер Нана Джанелидзе сняла документальный фильм об артисте – "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!"

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (141)

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