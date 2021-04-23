Зурабишвили учредила премию Элизабет Орбелиани для переводчиков-дебютантов

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Новая Премия имени Элизабет Орбелиани для переводчиков-дебютантов учреждена под эгидой президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Глава государства объявила об этом в видеообращении, которое показали на официальной церемонии передачи Тбилиси статуса Всемирной книжной столицы сроком на один год.

თბილისი - 2021 წლის წიგნის მსოფლიო დედაქალაქი

📌 თბილისისათვის წიგნის მსოფლიო დედაქალაქის წოდების ოფიციალური ცერემონია ✔️პრეზიდენტის ეგიდით დაწესდა ელისაბედ ორბელიანის სახელობის პრემია ახალგაზრდა მთარგმნელის პირველი თარგმანისათვის 📚 UNESCO-ს გადაწყვეტილებით თბილისი 2021 წლის წიგნის მსოფლიო დედაქალაქია Опубликовано სალომე ზურაბიშვილი / Salome Zourabichvili Пятница, 23 апреля 2021 г.

"Нам нужно больше поддерживать наших переводчиков. Ведь наше место в мировом литературном мире связано с переводами. Поэтому в связи с этим событием я хотела бы объявить о нашей инициативе - учредить под эгидой президента Премию имени Элизабет Орбелиани для молодых переводчиков за первый перевод, которая будет вручена 22 апреля следующего года", - сказала Зурабишвили.

По решению ЮНЕСКО, 23 апреля 2021 года Тбилиси получил статус Всемирной книжной столицы от Куала-Лумпура. В рамках проекта в течение года планируется реализовать более 100 образовательных, познавательных, инфраструктурных и детских проектов.

Всемирная книжная столица ЮНЕСКО - масштабный проект, учрежденный в 2002 году решением Генеральной конференции ЮНЕСКО. Он направлен на продвижение книг и чтения, популяризацию книжной индустрии и всех смежных областей, а также поддержку современных авторов, переводчиков, библиотек и издателей.

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