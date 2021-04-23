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Саломе Зурабишвили

Зурабишвили учредила премию Элизабет Орбелиани для переводчиков-дебютантов

photo : press-service of the President of Georgia
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2332)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210423/251550862/Zurabishvili-uchredila-premiyu-Elizabet-Orbeliani-dlya-perevodchikov-debyutantov.html

Глава государства отметила важность поддержки начинающих переводчиков в плане повышения имиджа Грузии в литературном мире

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Новая Премия имени Элизабет Орбелиани для переводчиков-дебютантов учреждена под эгидой президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Глава государства объявила об этом в видеообращении, которое показали на официальной церемонии передачи Тбилиси статуса Всемирной книжной столицы сроком на один год.

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Опубликовано სალომე ზურაბიშვილი / Salome Zourabichvili Пятница, 23 апреля 2021 г.

"Нам нужно больше поддерживать наших переводчиков. Ведь наше место в мировом литературном мире связано с переводами. Поэтому в связи с этим событием я хотела бы объявить о нашей инициативе - учредить под эгидой президента Премию имени Элизабет Орбелиани для молодых переводчиков за первый перевод, которая будет вручена 22 апреля следующего года", - сказала Зурабишвили.

По решению ЮНЕСКО, 23 апреля 2021 года Тбилиси получил статус Всемирной книжной столицы от Куала-Лумпура. В рамках проекта в течение года планируется реализовать более 100 образовательных, познавательных, инфраструктурных и детских проектов.

Всемирная книжная столица ЮНЕСКО - масштабный проект, учрежденный в 2002 году решением Генеральной конференции ЮНЕСКО. Он направлен на продвижение книг и чтения, популяризацию книжной индустрии и всех смежных областей, а также поддержку современных авторов, переводчиков, библиотек и издателей.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2332)

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