Грузинка произвела фурор на фестивале в Албании – видео

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе произвела фурор на Международном музыкальном фестивале Kenga Magjike в Албании.

Фестиваль Kënga Magjike зародился в 1999 году и стал одним из самых важных событий в истории албанской музыки. Бузаладзе исполнила на фестивале новую песню, написанную ее грузинским коллегой – певцом и композитором Мишо Сулухия.

И жюри, и публика фестиваля высоко оценилм исполнение 23-летней грузинки.

Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого она стала в 2014 году. Бузаладзе часто участвует в различных конкурсах и проектах не только в Грузии, но и за ее пределами. Она участвовала в "Танцах со звездами", шоу "Один в один" в Грузии, на шоу "Голос" в Турции и многих других проектах.

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