Нуца Бузаладзе вновь потерпела поражение в российском шоу "Ну-ка, все вместе!"

Было много Нуцы и мало изящества - так отреагировали на выступление грузинской исполнительницы в Москве

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе вновь не смогла победить в российском вокальном телешоу "Ну-ка все вместе!"

В финальном туре девушка выступила с бессмертным хитом Фредди Меркьюри Bohemian Rhapsody и поразила 86 экспертов, хотя в прошлом финале сезона она набрала 90 баллов.

"Нуца, во-первых, ты богиня, помни об этом всегда, - прокомментировал выступление певец, дирижер Григорий Юрченко. - Мне тяжело вдвойне говорить, потому что я твой фанат, но я пытался быть объективным. Нуца, произведение от начала до конца целиком не прозвучало. Потому что, если вы показываете разные жанры, так будьте в них до конца. Вы поймите, надо быть артистом до конца и жанр соблюсти. Было много Нуцы, не было изящества".

Однако не все были согласны с Юрченко. "Мы ждем тебя в четвертом сезоне в качестве эксперта. Ты давно этого заслуживаешь!" – подчеркнул Сергей Лазарев.

Победительницей проекта стала 28-летняя Сюзанна Мелконян из Еревана. С композицией I surrender Селин Дион она набрала 99 баллов.

Нуца Бузаладзе - популярная в Грузии исполнительница. Известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого она стала в 2014 году. Бузаладзе часто участвует в различных конкурсах и проектах не только в Грузии, но и за ее пределами. Она участвовала в "Танцах со звездами", шоу "Один в один" в Грузии, на шоу "Голос" в Турции и многих других проектах.

"Ну-ка, все вместе!" – российское зрелищное вокальное шоу. Свои музыкальные таланты демонстрируют лучшие исполнители, представители всех стилей и направлений. Интересно, что выступления участников оценивают сразу сто человек в студии. В эту сотню входят певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели лучших вокальных вузов страны и музыкальные блогеры. Предводителем сотни является известный певец Сергей Лазарев.

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