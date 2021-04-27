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Писательница за печатной машинкой

О дружбе и не только: посольство Израиля в Грузии объявило литературный конкурс

Pixabay / voltamax
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2334)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210427/251570244/O-druzhbe-i-ne-tolko-posolstvo-Izrailya-v-Gruzii-obyavilo-literaturnyy-konkurs.html

В ходе конкурса будет выявлено три победителя, которые получат денежные призы, а их произведения будут изданы отдельной книгой издательством "Интеллект"

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Посольство Израиля в Грузии объявило литературный конкурс.

Как говорится в сообщении диппредставительства, темой конкурсных коротких рассказов должны быть евреи и Израиль, тесно переплетенные с Тбилиси и грузинским народом.

Девочка читает книгу
© CC0 / Pixabay
В Грузии объявлен литературный конкурс детских произведений

ЮНЕСКО назвало Тбилиси Всемирной столицей книги 2021 года. В связи с этим в партнерстве с издательством "Интеллект" посольство Израиля объявляет литературный конкурс.

В нем могут принять участие авторы в возрасте до 35 лет, чьи произведения не изданы отдельной книгой. Рассказ должен быть написан на грузинском языке и не превышать 20 страниц.

Посольство не указывает, под каким углом должны рассматриваться и передаваться многовековые отношения грузинского и еврейского народов. Авторы могут затронуть тему дружбы, традиций, истории этих отношений, а могут, наоборот, подать все в критическом аспекте и поднять более серьезные социальные вопросы.

Десять рассказов-победителей будут выпущены в виде сборника издательством "Интеллект". Три победителя получат денежные призы в 1,5 тысячи лари (436 долларов), тысячу лари (290 долларов) и 500 лари (145 долларов).

Работы оценят члены независимого жюри.

Конкурсные работы будут приниматься до 1 июля по электронному адресу: Competition.israelingeorgia@gmail.com.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2334)
Теги:
Литературный конкурс, Израиль, Грузия

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