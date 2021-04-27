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Грузинский советский актёр театра и кино Кахи Давидович Кавсадзе

Не стало грузинского Дон Кихота – скончался легендарный Кахи Кавсадзе

© photo: Sputnik
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210427/251580524/Ne-stalo-gruzinskogo-Don-Kikhota---skonchalsya-legendarnyy-Kakhi-Kavsadze.html

Десятки фильмов и спектаклей, незабываемые роли – Кахи Кавсадзе оставил неизгладимый след в грузинском искусстве

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Выдающийся грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе скончался на 86-м году жизни, сообщает Тбилисский академический театр им. Ш. Руставели, в котором долгие годы служил актер.

Кахи Кавсадзе и его супруга Белла Мирианашвили
photo: courtesy of National Library of Georgia
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"Национальный театр имени Шота Руставели выражает глубокую скорбь в связи со смертью гениального грузинского актера Кахи Кавсадзе. Выражаем соболезнования семье и близким", – говорится в заявлении театра.

Минутой молчания память Кавсадзе почтили депутаты парламента Грузии. "От имени всего парламента хочу выразить соболезнования его семье и близким", – сказал вице-спикер Гия Вольский.

В конце ноября 2020 года Кавсадзе диагностировали коронавирус. После выздоровления актера выписали из клиники. Позже, в связи с ухудшением состояния здоровья, Кахи Кавсадзе снова госпитализировали. За его жизнь боролись врачи Первой университетской клиники.

На протяжении десятилетий Кахи Кавсадзе был ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету яркие театральные постановки, а также участие в более 80 фильмах.

Среди работ актера в кино – роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Белое солнце пустыни", "Житие Дон Кихота и Санчо". В 2011 году режиссер Нана Джанелидзе сняла документальный фильм об артере – "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!"

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