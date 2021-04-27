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Грузия принимает участие в международном фестивале в Мексике в качестве почетного гостя

© CC BY-SA 2.0 / Levan Gokadze / Kazbegi
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2337)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210427/251584851/Gruziya-prinimaet-uchastie-v-mezhdunarodnom-festivale-v-Meksike-v-kachestve-pochetnogo-gostya.html

В рамках фестиваля Грузия представила в столице Идальго две выставки - "Красочная Грузия" и "Грузинская фотография - прошлое, настоящее и будущее"

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Грузия приглашена на Международный изобразительный фестиваль FINI в Мексику в статусе почетного гостя.

Церемония открытия Международного фестиваля визуальных искусств - FINI 2021 (International Image Festival), организованного Автономным Университетом штата Идальго (Мексика), состоялась 23 апреля.

В первый же день фестиваля посольство Грузии в Мексиканских Соединенных Штатах организовало две выставки - "Красочная Грузия", которая продлится до конца июня в столице Идальго, и "Грузинская фотография - прошлое, настоящее и будущее".

На официальной онлайн-площадке фестиваля прошла видеоконференция журналиста и фотографа Бадри Вадачкория. В программе также участвовали грузинские кинематографисты - Нино Киртадзе и Деа Кулумбегашвили. Нино Киртадзе прочитала онлайн-лекцию "Граница документального и художественного кино", о грузинском кинематографе и его традициях рассказала Деа Кулумбегашвили.

В презентации фестиваля также приняли участие представитель ректората университета Марко Антонио Альфаро,  временный поверенный в делах посольства Грузии Тамар Гамилагдишвили и другие гости .

Фестиваль проводится в Мексике в десятый раз, но из-за пандемии мероприятия проходят в онлайн-формате. Фестиваль продлится до 30 апреля.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2337)
Теги:
Фестиваль, Мексика, Грузия

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