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Кахи Кавсадзе и его супруга Белла Мирианашвили

Кахи Кавсадзе похоронят на Сабурталинском кладбище рядом с супругой в субботу

photo: courtesy of National Library of Georgia
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2337)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210427/251585204/Kakhi-Kavsadze-pokhoronyat-na-Saburtalinskom-kladbische-ryadom-s-suprugoy-v-etu-subbotu.html

Гражданская панихида состоится в Тбилисском театре имени Руставели, на сцене которого актер сыграл немало запоминающихся ролей

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Выдающийся грузинский актер Кахи Кавсадзе будет похоронен на Сабурталинском кладбище рядом с супругой - актрисой Белой Мирианашвили, в субботу, 1 мая, об этом Sputnik сообщили в мэрии Тбилиси.

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Как пояснили в пресс-службе, церемония прощания пройдет в Академическом театре имени Руставели, где он служил долгие годы.

В последний путь большого актера проводят из Кашветской церкви.

Все расходы в связи с похоронами берет на себя государство.

В знак траура театр Руставели отменил спектакль 28 апреля.

Кахи Кавсадзе скончался сегодня на 86-м году жизни.

Кахи Кавсадзе
© photo: Sputnik
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В конце ноября 2020 года актеру диагностировали коронавирус. После выздоровления его выписали из клиники. Позже, в связи с ухудшением состояния здоровья, Кахи Кавсадзе снова госпитализировали. За его жизнь боролись врачи Первой университетской клиники.

На протяжении десятилетий Кахи Кавсадзе был ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету яркие театральные постановки, а также участие в более 80 фильмов.

Среди работ актера в кино – роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Белое солнце пустыни", "Житие Дон Кихота и Санчо". В 2011 году режиссер Нана Джанелидзе сняла документальный фильм об артере – "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!".

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2337)
Теги:
Кахи Кавсадзе, культура, Грузия

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