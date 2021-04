Как репер Snoop Dog признался в любви аджарским танцам – видео

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Американский репер Snoop Dog запустил в Instagram забавный мем с видео, где мужчины-жители высокогорной Аджарии танцуют национальный танец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от snoopdogg (@snoopdogg)

Однако забавным видео делает подпись артиста, в которой говорится: "Мы с друзьями ловим кайф в 2075 году, когда все станем бабушками и дедушками". И звучит трек "Hit it & get it".

Увидев это, грузинские поклонники репера "активизировались" и стали писать тем, кто не знает, что это грузинский танец, знакомя подписчиков с культурой страны.

Оригинальное видео было снято в 2010 году в селе Фуртио Шуахевского района (там проживает около 700 человек). Оно, кстати, набрало более полумиллиона просмотров.

К слову, Snoop Dog выступал в Грузии на Black Sea Jazz Festival в 2015 году, как раз в столице Аджарии – городе Батуми и обещал тогда туда обязательно вернуться.

