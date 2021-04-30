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Снуп Догг

Как репер Snoop Dog признался в любви аджарским танцам – видео

© AFP / ETHAN MILLER
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210430/251608232/Kak-reper-Snoop-Dog-priznalsya-v-lyubvi-adzharskim-tantsam---video.html

Знаменитый репер, который выступал в Грузии в 2015 году, вдруг вспомнил об одной жемчужине грузинской культуры – аджарском танце

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Американский репер Snoop Dog запустил в Instagram забавный мем с видео, где мужчины-жители высокогорной Аджарии танцуют национальный танец.

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Публикация от snoopdogg (@snoopdogg)

Однако забавным видео делает подпись артиста, в которой говорится: "Мы с друзьями ловим кайф в 2075 году, когда все станем бабушками и дедушками". И звучит трек "Hit it & get it".

Увидев это, грузинские поклонники репера "активизировались" и стали писать тем, кто не знает, что это грузинский танец, знакомя подписчиков с культурой страны.

Оригинальное видео было снято в 2010 году в селе Фуртио Шуахевского района (там проживает около 700 человек). Оно, кстати, набрало более полумиллиона просмотров.

К слову, Snoop Dog выступал в Грузии на Black Sea Jazz Festival в 2015 году, как раз в столице Аджарии – городе Батуми и обещал тогда туда обязательно вернуться. 

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