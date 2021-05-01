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Траурная церемония прощания с легендарным актером Кахи Кавсадзе 1 мая 2021 года

Представители правительства Грузии пришли проститься с Кахи Кавсадзе

© Sputnik / Alex Shlamov
Культура
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Сегодня артиста похоронят на Сабурталинском кладбище рядом с женой – актрисой Беллой Мирианашвили

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Представители правительства Грузии пришли проститься с грузинским актером Кахи Кавсадзе.

Кахи Кавсадзе в фильме Белое солнце пустыни
© photo: Sputnik
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Премьер-министр Ираклий Гарибашвили, председатель парламента Каха Кучава и мэр Тбилиси Каха Каладзе пришли на гражданскую панихиду, которая проводится в театре Шота Руставели, выразив соболезнования членам семьи. Попрощаться с актером пришел и основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.

В последний путь большого актера проводят из Кашветской церкви. Сегодня артиста похоронят на Сабурталинском кладбище рядом с женой – актрисой Беллой Мирианашвили.

Все расходы по похоронам актера взяло на себя государство.

Кахи Кавсадзе скончался 27 апреля на 86-м году жизни.

В конце ноября 2020 года актеру диагностировали коронавирус. После выздоровления его выписали из клиники. Позже в связи с ухудшением состояния здоровья Кахи Кавсадзе снова госпитализировали. За его жизнь боролись врачи Первой университетской клиники. 

Церемония прощания с Кахи Кавсадзе в столице Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
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На протяжении десятилетий Кахи Кавсадзе был ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету яркие театральные роли и съемки в более 80 фильмах.

Среди работ актера в кино – роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Белое солнце пустыни", "Житие Дон Кихота и Санчо". В 2011 году режиссер Нана Джанелидзе сняла документальный фильм об актере – "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!"

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Теги:
Кахи Кавсадзе

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