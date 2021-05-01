Представители правительства Грузии пришли проститься с Кахи Кавсадзе

Сегодня артиста похоронят на Сабурталинском кладбище рядом с женой – актрисой Беллой Мирианашвили

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Представители правительства Грузии пришли проститься с грузинским актером Кахи Кавсадзе.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили, председатель парламента Каха Кучава и мэр Тбилиси Каха Каладзе пришли на гражданскую панихиду, которая проводится в театре Шота Руставели, выразив соболезнования членам семьи. Попрощаться с актером пришел и основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.

В последний путь большого актера проводят из Кашветской церкви. Сегодня артиста похоронят на Сабурталинском кладбище рядом с женой – актрисой Беллой Мирианашвили.

Все расходы по похоронам актера взяло на себя государство.

Кахи Кавсадзе скончался 27 апреля на 86-м году жизни.

В конце ноября 2020 года актеру диагностировали коронавирус. После выздоровления его выписали из клиники. Позже в связи с ухудшением состояния здоровья Кахи Кавсадзе снова госпитализировали. За его жизнь боролись врачи Первой университетской клиники.

На протяжении десятилетий Кахи Кавсадзе был ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету яркие театральные роли и съемки в более 80 фильмах.

Среди работ актера в кино – роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Белое солнце пустыни", "Житие Дон Кихота и Санчо". В 2011 году режиссер Нана Джанелидзе сняла документальный фильм об актере – "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!"

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