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В день проведения игры в Лело с утра в селе Шухути шьют мяч из кожи. Архивное фото

Пасхальная игра в лело вновь не состоялась в Грузии из-за пандемии

© Sputnik / VN Production, Vaska Gedenidze
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2340)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210502/251630742/Paskhalnaya-igra-v-lelo-vnov-ne-sostoyalas-v-Gruzii-iz-za-pandemii.html

Второй год подряд из-за пандемии коронавируса игра в лело не собирает многочисленных зрителей и игроков

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Мяч для игры в лело - лелобурти, традиционно в день празднования Пасхи сшили сегодня жители села Шухути Ланчхутского муниципалитета Гурии.

Второй год подряд из-за пандемии коронавируса игра в лело не собирает многочисленных зрителей и игроков команд Земо и Квемо Шухути.

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"Традиционно лелобурти проводится на Пасху. Из-за пандемии уже во второй раз многолюдное мероприятие не проводится. Надеюсь, в будущем мы сможем вернуться к нормальному ритму жизни. Хочу поздравить всех со славным праздником Пасхи, желаю здоровья и успехов", - сказал журналистам мэр муниципалитета Ланчхути Александр Саришвили.

Символически местные жители отнесли 16-килограммовый мяч в церковь Святого Георгия.

В 2019 году мячу для игры в лело - лелобурти, был присвоен статус памятника нематериального культурного наследия. Жители Гурии связывают эту игру с битвой при "Шухутперди" 1854 года. Историческое сражение, известное как битва при Нигоити, произошло во время русско-турецкой войны.

Лело — это командная игра с мячом, во многом напоминающая традиционное регби. Игра состоит из двух таймов по 30 минут с перерывом на 10 минут.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2340)
Теги:
Грузия

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