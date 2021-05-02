Пасхальная игра в лело вновь не состоялась в Грузии из-за пандемии

Второй год подряд из-за пандемии коронавируса игра в лело не собирает многочисленных зрителей и игроков

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Мяч для игры в лело - лелобурти, традиционно в день празднования Пасхи сшили сегодня жители села Шухути Ланчхутского муниципалитета Гурии.

Второй год подряд из-за пандемии коронавируса игра в лело не собирает многочисленных зрителей и игроков команд Земо и Квемо Шухути.

"Традиционно лелобурти проводится на Пасху. Из-за пандемии уже во второй раз многолюдное мероприятие не проводится. Надеюсь, в будущем мы сможем вернуться к нормальному ритму жизни. Хочу поздравить всех со славным праздником Пасхи, желаю здоровья и успехов", - сказал журналистам мэр муниципалитета Ланчхути Александр Саришвили.

Символически местные жители отнесли 16-килограммовый мяч в церковь Святого Георгия.

В 2019 году мячу для игры в лело - лелобурти, был присвоен статус памятника нематериального культурного наследия. Жители Гурии связывают эту игру с битвой при "Шухутперди" 1854 года. Историческое сражение, известное как битва при Нигоити, произошло во время русско-турецкой войны.

Лело — это командная игра с мячом, во многом напоминающая традиционное регби. Игра состоит из двух таймов по 30 минут с перерывом на 10 минут.

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