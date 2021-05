"Глоток воздуха после пандемии": Грузия возвращается на международные конкурсы красоты

Из-за пандемии коронавируса одной из самых уязвимых сфер оказалась мода и фешн-индустрия. С марта прошлого года в мире из-за COVID-19 были отменены все важные модные события.

Сфера моды, как и многие другие отрасли, перешла на онлайн-работу, что cамо по себе было даже сложно представить. Но онлайн-модель не оправдала себя, так как в виртуальном режиме просто невозможно полностью окунуться в красоту моды, в ее шик, блеск и величие.

Вот и модный сектор, который стремительно набирал мощь и популярность в Грузии за последние годы, оказался под большим ударом. Как и в других странах, здесь тоже были отменены все важные модные мероприятия, дизайнеры остались не у дел, заказов было все меньше и меньше, ведь все сидели дома и наряжаться было не для кого и незачем.

Часть грузинских дизайнеров смогла быстро адаптироваться под новую реальность и начала создавать домашнюю одежду. А основательница модельного агентства "Катрин" Екатерина Мгалоблишвили, которая раньше занималась только конкурсами красоты и никогда не создавала одежду сама, перенесла карантин именно благодаря работе на дебютной коллекцией. Ее новое творчество принесло ей международный успех и вернуло на международные подиумы.

photo: courtesy of Ekaterina Mgaloblishvili Грузия и агентство "Katrini" на международных конкурсах красоты

"В 2020-2021 годах в масштабах всего мира почти все недели моды, конкурсы красоты, мероприятия были перенесены, а некоторые прошли в онлайн-режиме, – рассказывает Екатерина. – После марта прошлого года мы никуда не выезжали. В последний раз были в Праге на Vogue Model Fashion Week. И вот в марте этого года в Дубае прошла международная неделя моды, на которой выступали дизайнеры из 35 стран, модели разных возрастных категорий. Мероприятие проходило три дня. На него пригласили и нескольких моделей агентства "Катрин". Так что можно сказать, что это было наше возвращение на международный подиум".

Грузинская модель Зини Каджая появилась на показе Dolce & Gabbana в Милане >>>

К этом времени была готова и первая коллекция Мгалоблишвили. Она работала над ней вместе с коллегой Макой Окропиридзе, которая живет и работает в Лондоне. Название у коллекции довольное длинное – "Балл королевского двора – в гостях у Дракулы, Люси и Анастасии для "Катрин".

photo: courtesy of Ekaterina Mgaloblishvili Грузия и агентство "Katrini" на международных конкурсах красоты

"Все началось с того, что когда мы принимали участие на одном из международных конкурсов красоты в Румынии, мы побывали в замке графа Дракулы. И у меня появилась идея сделать вместе с коллегами коллекцию на эту тематику. Мы с Макой создали 25 нарядов, сделали фотосессию. Несколько фото я разместила в соцсети. И моя коллега из Румынии увидела их и отправила организаторам международной недели моды в Дубае. Так я получила приглашение", – рассказала Мгалоблишвили.

В моде хаос - грузинские дизайнеры о моде в период пандемии >>>

Из Грузии вместе с Мгалоблишвили поехали самые смелые модели, которые не побоялись коронавируса – это Анастасия Бакурадзе, Мариам Мгалоблишвили и Мариам Бердзенишвили. Еще одна участница Люси Окропиридзе, которая должна была приехать из Лондона, не смогла присутствовать на международной неделе моды в Дубае из-за пандемии и ограничений, которые были введены к тому времени в Великобритании. Она приняла участие в мероприятии в онлайн-формате.

photo: courtesy of Ekaterina Mgaloblishvili Грузия и агентство "Katrini" на международных конкурсах красоты

"Хочу отметить, что на неделе моды в Дубае были соблюдены все меры безопасности. Мы все ходили в масках. В Грузии перед вылетом мы сделали ПЦР-тест и, получив отрицательный ответ, отправились в Дубай. Там прямо в аэропорту нам провели повторный тест, кстати, бесплатно, записали адрес нашей гостиницы и утром мы получили смс-сообщение о том, что наши тесты отрицательные и мы можем свободно передвигаться", – сказала Мгалоблишвили.

По словам модельера, на мероприятии было много журналистов, фоторепортеров, послов разных стран, а также почетных гостей.

photo: courtesy of Ekaterina Mgaloblishvili Грузия и агентство "Katrini" на международных конкурсах красоты

"Я должна была представить 12 нарядов, но в итоге показала 18. Так решили организаторы. Критики из Австрии, Израиля, России подходили и говорили, что благодаря моей коллекции они перенеслись в эпоху Шекспира. Когда началось награждение, я помню первой наградили дизайнера из Мексики, и моя дочка спросила, не обижусь ли я, если меня не назовут среди победителей. И я не успела договорить, что нет, как объявили Грузию и мое имя, как молодого дизайнера года", – отметила Мгалоблишвили, добавив, что не ожидала такого результата.

Вопреки пандемии: Топ-10 самых громких культурных достижений Грузии 2020 года >>>

После мероприятия в Дубае Мгалоблишвили получила приглашение из Лондона, Милана, Парижа, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Так новоиспеченный модельер отнеслась к своему новому увлечению – дизайну одежды – более ответственно. С 24 по 30 мая она вместе со своими моделями опять отправляется в Дубай, на два международных фестиваля – это Little Miss and Mister Planet Little и Miss and Mister Galaxy.

photo: courtesy of Ekaterina Mgaloblishvili Грузия и агентство "Katrini" на международных конкурсах красоты

Еще одно мероприятие, на которое приглашена грузинский дизайнер, – это Europian Kid Fashion Week. Оно пройдет Дубае 28-30 мая и на этом мероприятии Мгалобшвили с Окропиридзе представят уже новую коллекцию.

"На международную неделю моды приглашена и известный дизайнер Патуна Бушихед и для меня большая честь выступать вместе с ней на одном подиуме. Готовимся с большим энтузиазмом", – говорит Мгалоблишвили.

Gucci и Balenciaga готовят коллаборацию: что это будет? >>>

Очередной фестиваль, который Мгалоблишвили посетит вместе со своими моделями этим летом, пройдет уже в Анталье – World Face 2021. Этот конкурс всегда проходил в Анталье, и Грузия принимает участие в этом мероприятии уже 15 лет. Конкурс пройдет 12-20 июня и от имени Грузии там выступят модели Нуца Григалашвили и Деметре Джаджанидзе.

"На мероприятиях в Дубае и Турции победители разных конкурсов из Грузии Анастасия Бакурадзе, Мариам Бердзенишвили, Николоз Бердзенишвили и Люси Окропиридзе приглашены как VIP-гости, и они передадут корону новым победителям", – рассказала Мгалоблишвили.

Есть у Мгалоблишвили приглашение даже из Китая, где в августе этого года пройдет Global Kids. На этом конкурсе уже зарегистрированы 125 участников.

"Кто поедет из Грузии в Китай, я сообщу позднее. Правительство Китая финансирует все, кроме билетов. То есть проживание участников и родителей, их питание, передвижение участие в мероприятии, регистрация – все бесплатно. Из Грузии в Китай отправятся четыре конкурсанта", – подчеркнула Мгалобшвили.

Отвечая на вопрос о рисках и опасностях в связи с COVID-19, Мгалоблишвили отвечает, что заразиться коронавирусом сегодня можно везде, даже в аптеке или супермаркете. Главное – соблюдать все правила. Всеобщий карантин, по ее словам, нанес людям сильный психологический удар, особенно тем, кто как Екатерина Мгалоблишвили, привык к активной жизни и работе. Так что открытие международных конкурсов и фестивалей, говорит дизайнер, оказалось для нее глотком воздуха и надеждой на возвращение к прежней жизни.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.