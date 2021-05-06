Минкультуры Грузии приступает к созданию реестра мастеров

Прием заявок мастеров определенной специализации на регистрацию в реестре Минкультуры уже объявлен и продлится до 15 июня

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Министерство культуры приступает к созданию реестра мастеров, реставраторов, консерваторов.

Инициатива создания такого реестра принадлежит министру культуры, спорта и молодежи Грузии Тее Цулукиани с целью должной защиты памятников культурного наследия в Грузии. В планах ведомства также с 2022 года разработать систему сертификации мастеров.

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Как заявила на посвященном этому вопросу брифинге Теа Цулукиани, с сегодняшнего дня по 15 июня в Минкультуры начинается прием заявок от мастеров таких профессий, как каменщик, мастер по дереву, кузнец, кровельщик, декоратор и других.

После регистрации мастера предстанут перед специальной комиссией, в которую войдут профессиональные архитекторы-реставраторы и другие специалисты в этой области.

По результатам собеседования комиссия либо даст рекомендацию о приеме на работу в систему министерства культуры, либо направит на повышение квалификации до трудоустройства. Курсы повышения квалификации обеспечивает министерство культуры. Реестр магистров будет состоять из лиц, трудоустроенных или направленных на курсы повышения квалификации.

"Благодаря такому реестру традиция надлежащей охраны памятников культурного наследия в нашей стране в процессе реставрации-консервации будет постепенно возрождаться. Со временем мастера, зарегистрированные в реестре, получат дополнительный практический опыт и, при успешном завершении годичного периода, сертификат", - сказала Цулукиани.

Также предполагается, что с 1 мая 2022 года к работе на объектах культурного наследия будут допущены только специалисты, имеющие сертифицированные профессиональные навыки.

В министерстве поясняют, что необходимость создания реестра мастеров была вызвана проблемами в охране культурного наследия в стране.

"Как показало исследование, во многих случаях проблемы с реставрацией объектов культурного наследия вызваны нехваткой квалифицированных кадров. Печальным примером этого является монастырский комплекс Гелати, кровля одного из храмов которого была обновлена в 2008 году, но настолько некачественно, что проникающая внутрь вода повреждает уникальные фрески", - говорится в сообщении ведомства.

Для получения более подробной информации мастера могут обращаться на официальную страницу министерства культуры Грузии в Facebook, на официальный адрес электронной почты info@culture.gov.ge или на горячую линию 2-022-229.

Чтобы быть приглашенным на собеседование, претендент должен представить свою биографию и перечень работ. В случае вызова на собеседование у него должно быть с собой фото или видео проделанной работы.

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