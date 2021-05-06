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Гелатский монастырь Богородицы - реконструкция и уникальные фрески

Минкультуры Грузии приступает к созданию реестра мастеров

© Sputnik / STRINGER
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2341)
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Прием заявок мастеров определенной специализации на регистрацию в реестре Минкультуры уже объявлен и продлится до 15 июня

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Министерство культуры приступает к созданию реестра мастеров, реставраторов, консерваторов.

Инициатива создания такого реестра принадлежит министру культуры, спорта и молодежи Грузии Тее Цулукиани с целью должной защиты памятников культурного наследия в Грузии. В планах ведомства также с 2022 года разработать систему сертификации мастеров.

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Как заявила на посвященном этому вопросу брифинге Теа Цулукиани, с сегодняшнего дня по 15 июня в Минкультуры начинается прием заявок от мастеров таких профессий, как каменщик, мастер по дереву, кузнец, кровельщик, декоратор и других.

После регистрации мастера предстанут перед специальной комиссией, в которую войдут профессиональные архитекторы-реставраторы и другие специалисты в этой области.

По результатам собеседования комиссия либо даст рекомендацию о приеме на работу в систему министерства культуры, либо направит на повышение квалификации до трудоустройства. Курсы повышения квалификации обеспечивает министерство культуры. Реестр магистров будет состоять из лиц, трудоустроенных или направленных на курсы повышения квалификации.

Раскопки в Гелати
photo: Georgian Heritage / FB
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"Благодаря такому реестру традиция надлежащей охраны памятников культурного наследия в нашей стране в процессе реставрации-консервации будет постепенно возрождаться. Со временем мастера, зарегистрированные в реестре, получат дополнительный практический опыт и, при успешном завершении годичного периода, сертификат", - сказала Цулукиани.

Также предполагается, что с 1 мая 2022 года к работе на объектах культурного наследия будут допущены только специалисты, имеющие сертифицированные профессиональные навыки.

В министерстве поясняют, что необходимость создания реестра мастеров была вызвана проблемами в охране культурного наследия в стране.

"Как показало исследование, во многих случаях проблемы с реставрацией объектов культурного наследия вызваны нехваткой квалифицированных кадров. Печальным примером этого является монастырский комплекс Гелати, кровля одного из храмов которого была обновлена в 2008 году, но настолько некачественно, что проникающая внутрь вода повреждает уникальные фрески", - говорится в сообщении ведомства.

Гелатский монастырь Богородицы зимой
© Sputnik / STRINGER
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Для получения более подробной информации мастера могут обращаться на официальную страницу министерства культуры Грузии в Facebook, на официальный адрес электронной почты info@culture.gov.ge или на горячую линию 2-022-229.

Чтобы быть приглашенным на собеседование, претендент должен представить свою биографию и перечень работ. В случае вызова на собеседование у него должно быть с собой фото или видео проделанной работы.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2341)
Теги:
Памятник культуры, культура, Грузия

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