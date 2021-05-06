21:27 06 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1334
  • 100 RUB4.6010
  • USD3.4399
Поиск
День национального грузинского костюма в Грузии

В Праге проходит выставка грузинской национальной одежды

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
Получить короткую ссылку
5320
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/06/251660890.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210506/251660621/V-Prage-prokhodit-vystavka-gruzinskoy-natsionalnoy-odezhdy.html

На выставке представлены образцы одежды, которую носили в разных уголках Грузии, а также эскизы костюмов известного художника Ладо Гудиашвили

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Выставка "Грузинская национальная одежда" открылась в пражской галерее Sklenak, сообщает организация "Дипломатические миссии Грузии" в Facebook.

В Праге проходит выставка Грузинская национальная одежда
photo: Diplomatic Representations of Georgia / FB
В Праге проходит выставка "Грузинская национальная одежда"

В экспозиции выставки, которая продлится до 30 мая, представлены копии эскизов известного грузинского художника Ладо Гудиашвили, а также грузинские национальные костюмы. Она приурочена к Дню независимости Грузии 26 мая.

В Праге проходит выставка Грузинская национальная одежда
photo: Diplomatic Representations of Georgia / FB
В Праге проходит выставка "Грузинская национальная одежда"

Посольство Грузии в Чехии поблагодарило советника мэрии Праги по стратегическому развитию и охране памятников Еву Смутну, генерального директора тбилисского Дворца искусств Георгия Каландия, почетного консула Грузии в Чешской Республике Ондрея Свободу, а также руководителя "Дома национальной одежды" Екатерину Джавахишвили за поддержку и вклад в организацию выставки.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
выставка, Прага, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Брусчатые мостовые Тбилиси - люди идут по крутому подъему в Абанотубани
Грузинская брусчатка: атрибут истории и яркий штрих современности – фото
Выставка в честь лесных братьев. Что еще придумают неонацисты к 9 Мая? - видео
Последователи фашизма активизировались: что еще придумают неонацисты к 9 Мая? - видео
Грузино-азербайджанские отношения - главное
Грузино-азербайджанские отношения - главное
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться