В Праге проходит выставка грузинской национальной одежды

На выставке представлены образцы одежды, которую носили в разных уголках Грузии, а также эскизы костюмов известного художника Ладо Гудиашвили

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Выставка "Грузинская национальная одежда" открылась в пражской галерее Sklenak, сообщает организация "Дипломатические миссии Грузии" в Facebook.

photo: Diplomatic Representations of Georgia / FB В Праге проходит выставка "Грузинская национальная одежда"

В экспозиции выставки, которая продлится до 30 мая, представлены копии эскизов известного грузинского художника Ладо Гудиашвили, а также грузинские национальные костюмы. Она приурочена к Дню независимости Грузии 26 мая.

photo: Diplomatic Representations of Georgia / FB В Праге проходит выставка "Грузинская национальная одежда"

Посольство Грузии в Чехии поблагодарило советника мэрии Праги по стратегическому развитию и охране памятников Еву Смутну, генерального директора тбилисского Дворца искусств Георгия Каландия, почетного консула Грузии в Чешской Республике Ондрея Свободу, а также руководителя "Дома национальной одежды" Екатерину Джавахишвили за поддержку и вклад в организацию выставки.

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