В Праге проходит выставка грузинской национальной одежды

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Выставка "Грузинская национальная одежда" открылась в пражской галерее Sklenak, сообщает организация "Дипломатические миссии Грузии" в Facebook.
В экспозиции выставки, которая продлится до 30 мая, представлены копии эскизов известного грузинского художника Ладо Гудиашвили, а также грузинские национальные костюмы. Она приурочена к Дню независимости Грузии 26 мая.
Посольство Грузии в Чехии поблагодарило советника мэрии Праги по стратегическому развитию и охране памятников Еву Смутну, генерального директора тбилисского Дворца искусств Георгия Каландия, почетного консула Грузии в Чешской Республике Ондрея Свободу, а также руководителя "Дома национальной одежды" Екатерину Джавахишвили за поддержку и вклад в организацию выставки.
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