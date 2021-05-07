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Гелатский монастырь Богородицы - реконструкция и уникальные фрески

В ЮНЕСКО намерены изучить монастырский комплекс Гелати

© Sputnik / STRINGER
Культура
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Темы:
Культурные памятники и церкви Грузии (52)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210507/251665977/V-YuNESKO-namereny-izuchit-monastyrskiy-kompleks-Gelati.html

Гелати - одна из главных святынь Грузии, и ученые давно уже бьют тревогу о срочной необходимости спасения памятника

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Эксперт ЮНЕСКО посетит Грузию в июне текущего года для изучения ситуации в монастырском комплексе Гелати (близ Кутаиси), заявила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани в эфире Первого канала.

Раскопки в Гелати
photo: Georgian Heritage / FB
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"Несмотря на пандемию, мы получили согласие от ЮНЕСКО, и в июне к нам приедет известный эксперт, который является специалистом по кровле, и сделает оценку. Именно он скажет нам, каков ущерб… Я могу сказать, что ущерб довольно большой и для исправления погрешностей понадобятся огромные человеческие и финансовые ресурсы", - отметила Цулукиани.

Однако, по словам министра, исправление погрешностей возможно и, в частности, при помощи квалифицированных иностранных экспертов.

В марте 2020 года черепичная кровля главного храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса близ Кутаиси стала протекать и, чтобы уберечь памятник от повреждений, черепичную крышу временно перекрыли жестью.

Временная жестяная крыша будет на храме до тех пор, пока поврежденная черепица нижних регистров здания не будет полностью заменена новой, качество которой будет подтверждено лабораторными исследованиями и заключениями экспертов.

Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.

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Темы:
Культурные памятники и церкви Грузии (52)

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