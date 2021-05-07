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Режиссер Буба (Рамаз) Хотивари

Скончался грузинский режиссер Буба Хотивари

photo: Ramaz Buba Khotivari / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2342)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210507/251667639/Skonchalsya-gruzinskiy-rezhisser-Buba-Khotivari.html

Хотивари - автор картин "Кавказский меловой круг", "Приключения Лазаря", "Димитрий II", "Чирики и Чикотела" и "Евангелие от Марка"

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Известный грузинский режиссер, президент Киноакадемии Грузии Буба (Рамаз) Хотивари скончался на 74-м году жизни, говорится в сообщении Национального центра киноакадемии Грузии в Facebook.

74 წლის ასაკში გარდაიცვალა რეჟისორი, საქართველოს კინოაკადემიის პრეზიდენტი რამაზ (ბუბა) ხოტივარი. იგი სხვადასხვა დროს ...

Опубликовано GNFC - Georgian National Film Center Пятница, 7 мая 2021 г.

Соболезнование в связи с кончиной режиссера выразил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"Выражаю огромное сожаление в связи со смертью известного грузинского режиссера Бубы Хотивари. Он много лет верно служил грузинской культуре и внес свой вклад в развитие грузинского кино. Сочувствую семье, друзьям и близким Бубы Хотивари", - говорится в сообщении на сайте администрации правительства Грузии.

Буба Хотивари родился в Тбилиси в 1946 году. Окончил факультет кинорежиссуры Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова. Как режиссер-постановщик снял такие фильмы, как "Ислам в Грузии", "Приключения Лазаря", "Димитрий II", "Чирики да Чикотела", "Евангелие от Марка" и "Кавказский меловой круг".

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2342)

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