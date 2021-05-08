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Гелатский монастырь Богородицы зимой

Министерство культуры Грузии озвучило планы по монастырскому комплексу Гелати

© Sputnik / STRINGER
Культура
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Темы:
Культурные памятники и церкви Грузии (53)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210508/251674738/Ministerstvo-kultury-Gruzii-ozvuchilo-plany-po-monastyrskomu-kompleksu-Gelati.html

Гелати – одна из главных святынь Грузии, и ученые давно уже бьют тревогу о срочной необходимости спасения памятника

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи приняло ряд решений по реставрации монастырского комплекса Гелати (близ Кутаиси).

Раскопки в Гелати
photo: Georgian Heritage / FB
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Министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани вместе с первым заместителем министра Кахой Сихарулидзе и заместителем министра Иосебом Багатуриа провели очередную встречу с группой архитекторов-реставраторов.

На встрече министр напомнила, что в июне этого года в Грузию прибудет эксперт ЮНЕСКО высокого уровня для изучения ситуации, возникшей в результате недостатков кровли главного гелатского храма. В результате было принято решение составить список документации о монастырском комплексе, который будет отправлен эксперту до его прибытия в Грузию.

Кроме того, будет создана рабочая группа специалистов для консервации поврежденной живописи в храме Гелати. В дополнение к этому было принято решение о переводе с иностранных языков и издании на грузинском языке книг, которые являются устаревшими или библиографическими раритетами и могут быть использованы в качестве учебников для архитекторов-реставраторов.

Министерство культуры отберет несколько специалистов из группы архитекторов-реставраторов при ведомстве, которая уже несколько недель занимается вопросом Гелати, и именно они будут проводить собеседования для мастеров, прием заявок для которых начался 6 мая и завершится 15 июня.

В марте 2020 года черепичная кровля главного храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса близ Кутаиси стала протекать и чтобы уберечь памятник от повреждений, черепичную крышу временно перекрыли жестью.

Временная жестяная крыша будет на храме до тех пор, пока поврежденная черепица нижних регистров здания не будет полностью заменена новой, качество которой будет подтверждено лабораторными исследованиями и заключениями экспертов.

Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.

Темы:
Культурные памятники и церкви Грузии (53)
Теги:
Министерство культуры и спорта Грузии, Гелатский монастырь, Гелати

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