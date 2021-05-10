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Актер Лука Чиковани

Грузинский актер снимется в новом фильме Ридли Скотта вместе с Аль Пачино

photo : lucachikovani / Instagram
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2343)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210510/251693607/Gruzinskiy-akter-snimetsya-v-novom-filme-Ridli-Skotta-vmeste-s-Al-Pachino.html

Лука Чиковани с шести лет живет и работает в Италии, он пробует себя в разных амплуа - модели, актера, певца, и, по всей видимости, небезуспешно

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Грузинский актер, живущий и работающий в Италии, Лука Чиковани снимется в новом фильме культового голливудского режиссера Ридли Скотта "Дом Гуччи", этой новостью он порадовал своих подписчиков в Facebook.

Актер опубликовал фото со съемочной площадки картины, подписав его "Я в игре".

Актер Лука Чиковани
photo: Luca Chikovani / FB
Актер Лука Чиковани

Ридли Скотт собрал в своей картине настоящих звезд мирового кинематографа. В фильме снимаются Аль Пачино, Сальма Хайек, Джаред Лето, Джереми Айронс, Леди Гага, Адам Драйвер.

Премьера фильма намечена на конец ноября 2021 года.

В основу сюжета картины Скотта легла книга Сары Гей Форден "Дом Gucci: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и алчности". Фильм расскажет об убийстве бизнесмена Маурицио Гуччи в 1995 году. Виновной в убийстве Гуччи признали его бывшую супругу. Ее осудили на 29 лет, но выпустили на свободу в 2016-м.

Лука Чиковани родился в Тбилиси, а в шесть лет вместе с матерью переехал в Италию, где живет и работает по сей день. Чиковани довольно разносторонний человек, периодически предстает в амплуа модели, актера и певца.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2343)
Теги:
Голливуд, кино, Грузия

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