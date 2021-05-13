Мировая премьера грузинского фильма "Брайтон 4" состоится в Нью-Йорке

В разгар пандемии Tribeca Film Festival станет первым крупным фестивалем, который пройдет в присутствии зрителей

ТБИЛИСИ, 13 май — Sputnik. Мировая премьера фильма "Брайтон 4" грузинского режиссера Левана Когуашвили состоится на Международном кинофестивале в Нью-Йорке Tribeca Film Festival, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.

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Международный кинофестиваль Tribeca был основан в 2001 году звездами Голливуда Робертом Де Ниро и Джейн Розенталь, и с тех пор мероприятие ежегодно проводится в Нью-Йорке. В этом году он пройдет с 9 по 20 июня и, вероятно, станет первым крупным фестивалем, который пройдет в присутствии зрителей. В рамках Международного кинофестиваля Tribeca в 2021 году будет показано 64 фильма из 23 стран.

В центре сюжета драмы Левана Когуашвили – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же отец, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту". Сын работает грузчиком, бедствует и живется ему нелегко.

"Брайтон 4" представлен в международном конкурсе кинофестиваля, где киноленты награждаются в следующих номинациях: лучший полнометражный фильм, лучший сценарий, лучшая операторская работа, лучшая женская роль, лучшая мужская роль.

Одну из главных ролей в фильме сыграл грузинский борец, пятикратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион Леван Тедиашвили. Легендарный грузинский актер Кахи Кавсадзе также представлен в одной из главных ролей.

Режиссером фильма выступил Фидон Папамайкл – американский кинорежиссер и кинооператор греческого происхождения, дважды номинированный на "Оскар" за лучшую операторскую работу.

Основная часть "Брайтон 4" снималась в Нью-Йорке при поддержке Национального киноцентра Грузии. Фильм является совместным производством Грузии, Болгарии, США и России. Одним из сопродюсеров четвертого Брайтона является Общественная телерадиовещательная компания Грузии, а софинансированием – Благотворительный фонд Карту.

Сотрудничество Левана Когуашвили и Международного кинофестиваля Tribeca началось в 2006 году, когда режиссер представил на кинофестивале короткометражный фильм "Долг".

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