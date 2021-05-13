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Новый озургетский театр

Отремонтированный Озургетский театр открывает двери для зрителей

photo: courtesy of Ozurgeti Drama Theater
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2344)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210513/251718425/Otremontirovannyy-Ozurgetskiy-teatr-otkryvaet-dveri-dlya-zriteley-.html

После длинной коронавирусной паузы и масштабного ремонта театр предложит зрителям сразу семь премьер

ТБИЛИСИ, 13 мая - Sputnik. Озургетский государственный драматический театр им. А. Цуцунава открывает 153-й театральный сезон в отремонтированном здании – 14 мая труппа представит зрителям премьеру спектакля "Тоска – не просыпайся" по Н. Думбадзе.

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Здание Озургетского театра, которое было основано в 1961 году, является одним из крупнейших в Грузии (пять этажей, 7 000 кв. м). Это важный архитектурный объект, получивший статус памятника культуры, считается визитной карточкой Озургети.

Здание театра было полностью отремонтировано при поддержке благотворительного фонда "Карту" – на проект реставрации было потрачено 20 миллионов лари (почти 6 миллионов долларов). Обновленное здание театра оснащено новейшей технической базой, адаптированной для людей с ограниченными физическими возможностями.

"Театр имеет хорошо оборудованные репетиционные залы, гримерные, радиостудию, оснащенную современным оборудованием для записи выступлений радиотеатра, необходимые складские помещения, хореографические залы, музейную комнату, мастерскую шитья, декорации и многое другое", – отмечают в пресс-службе театра.

Новый озургетский театр
Courtesy of Ozurgeti Drama Theater
Новый озургетский театр

К открытию 153-го сезона Театр Озургети подготовил целых семь премьерных спектаклей. Кроме постановки "Тоска – не просыпайся" в режиссуре худрука театра Васила Чигогидзе, зрители увидят спектакли Вано Хуцишвили "Три плюс три" (по пьесе Мананы Доиашвили), кукольный спектакль Элене Мацхонашвили "Дон Кихот", пьеса Дмитрия Хвтисиашвили "Главная роль" (комедия Эдуардо де Филиппо), "Неаполь – город миллионеров" Отара Куталадзе (Эдуардо де Филиппо), "Вернисаж" Мамуки Бабилодзе (комедия абсурда Вацлава Гавела) и другие.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2344)

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