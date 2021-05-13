В Тбилиси прозвучит легендарная кантата "Кармина Бурана" Орфа

Музыкальные концерты во время третьей волны пандемии коронавируса в грузинской столице – большая редкость, поэтому спрос на такие вечера сейчас очень высок

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Легендарная кантата "Кармина Бурана" немецкого композитора Карла Орфа прозвучит на сцене Тбилисского музыкально-культурного центра им. Дж. Кахидзе в воскресенье, 16 мая.

"Кармина Бурана" (лат. Carmina Burana) была написана Орфом по мотивам средневековых стихотворений из одноименного сборника периода 1935-1936 гг. Произведение охватывает широкий круг тем, актуальных как в XIII веке, так и в наше время: непостоянство удачи и богатства, быстротечность жизни, радость возвращения весны и удовольствие азартных игр и плотской любви.

На вечере выступят солисты – Заза Хелая (баритон), Софо Горделадзе (сопрано), Михаил Абрамишвили (контратенор), а также хор и симфонический оркестр.

В связи с пандемией коронавируса выступление состоится в полном соответствии с эпидемиологическими правилами. На данном этапе билеты можно приобрести только онлайн. Начало концерта в 17:00.

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