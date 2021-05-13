Мировая премьера балетного спектакля "Беатриче" пройдет в Тбилиси

Постановка посвящена 700-летию со дня смерти величайшего итальянского поэта, философа и мыслителя Данте Алигьери

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Мировая премьера хореографической постановки "Беатриче" в исполнении Тбилисского современного балета Георгия Алексидзе пройдет на сцене столичного Театра им. Ш. Руставели 19 мая.

В 2021 году исполняется 700 лет со дня смерти Данте Алигьери, величайшего итальянского поэта, философа и мыслителя. Этим спектаклем Тбилисский современный балет Георгия Алексидзе и Фонд Георгия Алексидзе присоединяются к всемирному празднованию этой знаменательной даты.

Беатриче (предположительно Беатриче Портинари) была музой и тайной возлюбленной Данте Алигьери. Беатриче вышла замуж за другого и рано скончалась. Воспета в главных произведениях Данте и оказала огромное влияние на развитие темы платонической любви поэта к недоступной даме в европейской поэзии последующих веков.

Хореограф Мариам Алексидзе поставила авторский современный балет "Беатриче", вдохновившись "Божественной комедией" Данте Алигьери. Музыку к спектаклю написал обладатель премий "Оскар" и "Золотой глобус", известный итальянский кинокомпозитор, дирижер и пианист Дарио Марианелли. Эта музыка будет исполнена вживую Тбилисским государственным камерным оркестром "Грузинская симфониетта".

В роли Беатриче - ведущая солистка труппы Мариам Дарчия. Художник современных балетных костюмов - Тамуна Ингороква. Сценическое оформление - визуальная инсталляция картин Константина Миндадзе. Проект реализуется при поддержке мэрии Тбилиси и посольства Италии в Грузии.

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