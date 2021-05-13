18:48 13 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1656
  • 100 RUB4.6357
  • USD3.4271
Поиск
Тбилисский современный балет Георгия Алексидзе (Giorgi Aleksidze Tbilisi Contemporary Ballet)

Мировая премьера балетного спектакля "Беатриче" пройдет в Тбилиси

photo: Giorgi Aleksidze Tbilisi Contemporary Ballet / FB
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурная жизнь Грузии (2346)
3201
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/0d/251719943.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210513/251720523/Mirovaya-premera-baletnogo-spektaklya-Beatriche-proydet-v-Tbilisi-.html

Постановка посвящена 700-летию со дня смерти величайшего итальянского поэта, философа и мыслителя Данте Алигьери

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Мировая премьера хореографической постановки "Беатриче" в исполнении Тбилисского современного балета Георгия Алексидзе пройдет на сцене столичного Театра им. Ш. Руставели 19 мая.

В 2021 году исполняется 700 лет со дня смерти Данте Алигьери, величайшего итальянского поэта, философа и мыслителя. Этим спектаклем Тбилисский современный балет Георгия Алексидзе и Фонд Георгия Алексидзе присоединяются к всемирному празднованию этой знаменательной даты.

Центр имени Джансуга Кахидзе
photo: Djansug Kakhidze Tbilisi center for Music and Culture / FB
В Тбилиси прозвучит легендарная кантата "Кармина Бурана" Орфа

Беатриче (предположительно Беатриче Портинари) была музой и тайной возлюбленной Данте Алигьери. Беатриче вышла замуж за другого и рано скончалась. Воспета в главных произведениях Данте и оказала огромное влияние на развитие темы платонической любви поэта к недоступной даме в европейской поэзии последующих веков.

Хореограф Мариам Алексидзе поставила авторский современный балет "Беатриче", вдохновившись "Божественной комедией" Данте Алигьери. Музыку к спектаклю написал обладатель премий "Оскар" и "Золотой глобус", известный итальянский кинокомпозитор, дирижер и пианист Дарио Марианелли. Эта музыка будет исполнена вживую Тбилисским государственным камерным оркестром "Грузинская симфониетта".

В роли Беатриче - ведущая солистка труппы Мариам Дарчия. Художник современных балетных костюмов - Тамуна Ингороква. Сценическое оформление - визуальная инсталляция картин Константина Миндадзе. Проект реализуется при поддержке мэрии Тбилиси и посольства Италии в Грузии.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2346)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
На снимке, сделанном с помощью беспилотника, видны руины здания, разрушенного в результате израильских воздушных ударов, на фоне вспышки израильско-палестинского конфликта в городе Газа
Разрушения и пожары: последствия авиаударов в Израиле и Газе – фото
Что вынудило Россию начать выход из Договора по открытому небу - видео
Что вынудило Россию начать выход из Договора по открытому небу - видео
ООН и ЕС – история вступления
ООН и ЕС – история вступления
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться