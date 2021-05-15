Арт-фестиваль "Весенние грезы" прошел с участием художников Грузии в Берлине

Работы, которые были созданы в этот день участниками проекта, войдут в иллюстрированную книгу, которая выйдет в свет при содействии Государственного Музея Эрмитаж и Отдела культуры UNESCO

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. III Международный арт-фестиваль "Весенние грезы" завершился в Берлине творческой акцией "Мастер-класс", во время которого дети и молодежь из Грузии, России и других стран мира рисуют мир онлайн.

Цель фестиваля – объединение талантливых артистов, писателей, поэтов, переводчиков, художников и музыкантов из разных стран и укрепление творческих связей.

Грузия представлена юными художниками из Тбилиси, Рустави, Боржоми и Багдати.

"Завершение нашего фестиваля совпало с акцией творческого проекта "Мастер-класс", который более 10 лет назад родился на берегах Невы в городе Санкт-Петербурге. Вот уже несколько последних лет проект принял международный статус и превратился в международный фестиваль искусства и даже проходил в Берлине, в рамках фестиваля "Мосты дружбы", – рассказала Sputnik Грузия генеральный директор арт-фестиваля Сандра Верели.

По ее словам, к участию в проекте "Дети рисуют мир" подключились юные художники весеннего арт-фестиваля из Грузии, России, Германии, Чехии, Исландии, Великобритании, Исландии, Израиля и Армении, Латвии и Сербии.

Работы, которые были созданы в этот день участниками проекта, войдут в иллюстрированную книгу, которая выйдет в свет при содействии Государственного Музея Эрмитаж и Отдела культуры UNESСO, а также будут выставлены на выставке в Этнографическом музее Санкт-Петербурга во время проведения благотворительного "Северного бала".

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