Победительницей шоу The Voice of Georgia стала Магда Иванишвили

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Победительницей грандиозного музыкального шоу The Voice of Georgia на Первом канале стала участница команды Степане Мгебришвили Магда Иванишвили.

The Voice of Georgia – вокальное телевизионное шоу. С 2012 года конкурс проходил на канале "Имеди", однако с 2021 года он транслируется на Первом канале.

Ранее программа называлась "Ахали хма" (Новый голос). Победительницами первых двух сезонов стали Саломе Катамадзе и Мариам Чачхиани. Проект является грузинским аналогом оригинального формата The Voice, который впервые появился в 2010 году на голландском ТВ RTL4 как The Voice of Holland.

В финал конкурса прошли восемь участников. Победителя выявили путем зрительского голосования . Всего поступило 1 039 760 звонков. За Магду Иванишвили проголосовали 25,39% позвонивших. Для финала Магда выбрала хит Bohemian Rhapsody легендарной группы Queen.

Победительница получила приз шоу "Голос" и 20 тысяч лари (около 6 тысяч долларов).

Магде Иванишвили 22 года и она из Сагареджо (регион Кахети). Впервые она появилась на телевидении в 2016 году на музыкальном проекте X Factor Georgia, но не смогла пробраться до финала.

Наставниками конкурсантов в The Voice of Georgia 2021 стали легенда грузинского фолк-рока - Нияз Диасамидзе, молодая талантливая певица и музыкант - Салио (Саломе Коркоташвили), певец и композитор Степане (Мгебришвили) музыкант-виртуоз, композитор, пианист и дирижер - Николоз Рачвели.

