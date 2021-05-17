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Люди отдыхают, сидя на земле на территории Этнографического музея летним вечером в Тбилиси

В Грузии пройдет фестиваль музеев – программа

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2351)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210517/251742135/V-Gruzii-proydet-festival-muzeev---programma.html

Вход 18 мая во все музеи страны, находящиеся в управлении Национального музея Грузии, будет бесплатным для всех с 10:00 до 17:30

ТБИЛИСИ, 17 мая – Sputnik. Музейная неделя, или Фестиваль Грузинского национального музея, традиционно приуроченный к Международному дню музеев, пройдет с 18 по 26 мая в масштабе всей страны, сообщается на сайте ведомства

В эти дни во всех музеях, находящихся в управлении Нацмузея, состоятся экскурсии с кураторами, образовательные программы, презентации книг, публичные лекции и откроются временные выставки. Посещение мероприятий бесплатное для всех.

Программа фестиваля музеев

◆ 18 мая 

С 10:00 до 17:30 вход во все музеи, входящие в состав Национального музея, бесплатный.

Государственный национальный музей Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Государственный национальный музей Грузии

Музеи Тбилиси

  • Музей истории Грузии им. С. Джанашия (пр. Ш. Руставели, 3);
  • Национальная галерея им. Д. Шеварднадзе (пр. Ш. Руставели, 11);
  • Музей истории Тбилиси им. И. Гришашвили "Карвасла" (ул. Сиони, 8);
  • Этнографический музей им. Г. Читая под открытым небом (Черепашье озеро).
Музей этнографии и истории Сванети
FB / Georgian National Museum
Музей этнографии и истории Сванети

Музеи регионов

  • Музей Сванети (ул. А. Иоселиани, 7);
  • Музей Сигнахи (переулок Ш. Руставели, 8);
  • Музей Болниси (ул. Д. Агмашенебели, 48а);
  • Ванский археологический музей (ул. О. Лорткипанидзе, 32);
  • Музей-заповедник Дзалиса (Мцхетский район, село Дзалиса);
  • Самцхе-Джавахетский музей им. И. Джавахишвили/крепость Рабати (ул. П. Харисчирашвили, 1);
  • Потийский музей колхидской культуры (ул. 26 Мая, 9)"
  • Дманисский музей-заповедник (Дманисский район, село Патара Дманиси).
Национальная галерея Грузии (Голубая галерея)
© Sputnik / Levan Avlabreli
Национальная галерея Грузии ("Голубая галерея")

Программа экскурсий и мероприятий: 

  • Тбилисский фотофестиваль Kolga: выставка Сандро Мамасахлиси – музей "Карвасла";
  • Выставка работ японского художника-иллюстратора Такехиде Харада – Сигнахский музей;
  • Совместное мероприятие Грузинского нацмузея и Института Гете – презентация медиабиблиотеки и выставка "Немецкие художники, работающие в Грузии" – 14:00, Болнисский музей;
  • Совместный мастер-класс Грузинского национального музея, BTU и Centrica – Концептуальное пространство TBC (посещение только для участников).

◆ 19 мая

Образовательная программа "Мерани", посвященная юбилею живописца Ладо Гудиашвили – 14:00, Национальная галерея Д. Шеварднадзе; 

"Турецкие заимствования в грузинском языке" – онлайн-лекция профессора Марики Джикия, 16:00.

Картина Ладо Гудиашвили Кутеж под деревом
Алена Савельева
Картина Ладо Гудиашвили "Кутеж под деревом"

◆ 20 мая

Презентация книги "Интегрированные исследования коллекции западноевропейского искусства Грузинского национального музея". Авторы: Эка Кикнадзе, Нино Табуцадзе, Мариам Гвелесиани, Нино Каландадзе – 16:00, Национальная галерея Д. Шеварднадзе.

◆ 21 мая

Публичная лекция Лии Китиашвили "Неизвестные истории из раритетного фонда библиотеки Музея Грузии" – 16:00, Библиотека Грузинского музея С. Джанашия (посещение возможно только по предварительной регистрации); 

Образовательная программа, посвященная юбилею живописца Ладо Гудиашвили  15:00, Национальная галерея Д. Шеварднадзе.

◆ 22 мая

Образовательно-развлекательные мероприятия для детей – Этнографический музей Георгия Читая (музей открыт с 10:00 до 17:30);

Награждение победителей фотоконкурса National Geographic Georgia "Yourshot Georgia – Все взаимосвязано" – Этнографический музей Георгия Читая.

Древние грузинские кувшины для вина квеври в Этнографическом музее
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Древние грузинские кувшины для вина "квеври" в Этнографическом музее

◆ 23 мая

Беседы в музее: "Ингури в клинописи" – Нино Самсония, востоковед, ассириовед, доцент Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили – 14:00, Аудитория музея Сванети.

◆ 24 мая

"История и коллекции Музея колхидской культуры в Поти" – онлайн-лекция Элене Габлиани, 14:00;

"Уроки Демократической Республики Грузия" – онлайн-лекция профессора Отара Джанелидзе, 16:00.

◆ 25 мая, в понедельник – музеи не работают!

◆ 26 мая

Выставка мемориальных вещей генерала Георгия Квинитадзе – Грузинский музей С. Джанашия (музей открыт ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 17:30). Посещение мероприятий бесплатное!

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2351)

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