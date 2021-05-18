Грузия отмечает Международный день музеев: куда пойти?

ТБИЛИСИ, 18 мая – Sputnik. Грузия отмечает Международный день музеев – этому событию в стране посвятили Музейная неделю, или Фестиваль Грузинского национального музея, который пройдет с 18 по 26 мая в масштабе всей страны, сообщается на сайте ведомства.
В эти дни во всех музеях, находящихся в управлении Нацмузея, состоятся экскурсии с кураторами, образовательные программы, презентации книг, публичные лекции и откроются временные выставки. Посещение мероприятий бесплатное для всех.
Программа фестиваля музеев
◆ 18 мая
С 10:00 до 17:30 вход во все музеи, входящие в состав Национального музея, бесплатный.
Музеи Тбилиси
- Музей истории Грузии им. С. Джанашия (пр. Ш. Руставели, 3);
- Национальная галерея им. Д. Шеварднадзе (пр. Ш. Руставели, 11);
- Музей истории Тбилиси им. И. Гришашвили "Карвасла" (ул. Сиони, 8);
- Этнографический музей им. Г. Читая под открытым небом (Черепашье озеро).
Музеи регионов
- Музей Сванети (ул. А. Иоселиани, 7);
- Музей Сигнахи (переулок Ш. Руставели, 8);
- Музей Болниси (ул. Д. Агмашенебели, 48а);
- Ванский археологический музей (ул. О. Лорткипанидзе, 32);
- Музей-заповедник Дзалиса (Мцхетский район, село Дзалиса);
- Самцхе-Джавахетский музей им. И. Джавахишвили/крепость Рабати (ул. П. Харисчирашвили, 1);
- Потийский музей колхидской культуры (ул. 26 Мая, 9)"
- Дманисский музей-заповедник (Дманисский район, село Патара Дманиси).
Программа экскурсий и мероприятий:
- Тбилисский фотофестиваль Kolga: выставка Сандро Мамасахлиси – музей "Карвасла";
- Выставка работ японского художника-иллюстратора Такехиде Харада – Сигнахский музей;
- Совместное мероприятие Грузинского нацмузея и Института Гете – презентация медиабиблиотеки и выставка "Немецкие художники, работающие в Грузии" – 14:00, Болнисский музей;
- Совместный мастер-класс Грузинского национального музея, BTU и Centrica – Концептуальное пространство TBC (посещение только для участников).
◆ 19 мая
Образовательная программа "Мерани", посвященная юбилею живописца Ладо Гудиашвили – 14:00, Национальная галерея Д. Шеварднадзе;
"Турецкие заимствования в грузинском языке" – онлайн-лекция профессора Марики Джикия, 16:00.
◆ 20 мая
Презентация книги "Интегрированные исследования коллекции западноевропейского искусства Грузинского национального музея". Авторы: Эка Кикнадзе, Нино Табуцадзе, Мариам Гвелесиани, Нино Каландадзе – 16:00, Национальная галерея Д. Шеварднадзе.
◆ 21 мая
Публичная лекция Лии Китиашвили "Неизвестные истории из раритетного фонда библиотеки Музея Грузии" – 16:00, Библиотека Грузинского музея С. Джанашия (посещение возможно только по предварительной регистрации);
Образовательная программа, посвященная юбилею живописца Ладо Гудиашвили 15:00, Национальная галерея Д. Шеварднадзе.
◆ 22 мая
Образовательно-развлекательные мероприятия для детей – Этнографический музей Георгия Читая (музей открыт с 10:00 до 17:30);
Награждение победителей фотоконкурса National Geographic Georgia "Yourshot Georgia – Все взаимосвязано" – Этнографический музей Георгия Читая.
◆ 23 мая
Беседы в музее: "Ингури в клинописи" – Нино Самсония, востоковед, ассириовед, доцент Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили – 14:00, Аудитория музея Сванети.
◆ 24 мая
"История и коллекции Музея колхидской культуры в Поти" – онлайн-лекция Элене Габлиани, 14:00;
"Уроки Демократической Республики Грузия" – онлайн-лекция профессора Отара Джанелидзе, 16:00.
◆ 25 мая, в понедельник – музеи не работают!
◆ 26 мая
Выставка мемориальных вещей генерала Георгия Квинитадзе – Грузинский музей С. Джанашия (музей открыт ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 17:30). Посещение мероприятий бесплатное!
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