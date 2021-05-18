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Книга Анастасии Хатиашвили

В Тбилиси в свет вышел роман Анастасии Хатиашвили "Лучшее, чего у меня нет"

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2354)
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Психологический триллер с элементами мистики рассказывает историю двух молодых друзей из Грузии, жизнь и смерть которых переплетаются в безумной гонке за любовь и понимание, нарушая все законы реальности

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Презентация дебютного романа "Лучшее, чего у меня нет" писательницы и колумниста Sputnik Грузия Анастасии Хатиашвили, вышедшего в свет в столичном издательстве "Калмосани", пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия 19 мая. 

Роман Анастасии Хатиашвили вошел в России в рейтинг лучших книг февраля >>>

Книга "Лучшее, чего у меня нет" - психологический триллер, написан на русском языке. Роман был издан в электронном виде на платформе Ridero 16 февраля 2021 года. В этом же месяце издание вошло в рейтинг лучших книг февраля издательского сервиса Ridero.

Книга Анастасии Хатиашвили
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Пресс-конференция: Презентация книги колумниста Sputnik Грузия Анастасии Хатиашвили

"Это история дружбы двух молодых друзей из Грузии - Зазы Сария и Торнике Накашидзе, жизнь и смерть которых переплетаются в безумной гонке за любовь и понимание, нарушая все законы реальности. В психологическом триллере мистика переплетается с грузинской мифологией, дружба - с любовью, а на глазах у небес рушатся стереотипы о верности и предательстве, добре и эгоизме, когда на кону стоит последний вздох любимых перед вечным небытием", - говорится в сообщении издательства.

Анастасия Хатиашвили — журналист, переводчица, поэтесса, автор сборника рассказов "Грузия такая Грузия" и документальной книги о Белле Ахмадулиной "Больше, чем сны". В 2014 году вошла в лонг-лист премии "Дебют" в номинации "малая проза" с подборкой рассказов "Завтра война". В 2020 году стала призером Международного конкурса журналистских статей "СО-Творение" Фонда "Русский Мир".

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2354)

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