Ушла из жизни заслуженная артистка Грузии Людмила Артемова-Мгебришвили

У грибоедовцев и всего актерского сообщества Грузии большое горе – ушла из жизни артистка Людмила Артемова-Мгебришвили

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Ушла из жизни актриса Тбилисского государственного русского драматического театра им. А. С. Грибоедова Людмила Артемова-Мгебришвили – о скоропостижной кончине заслуженной артистки Грузии сообщили в ее родном театре.

Людмила Ивановна Артемова-Мгебришвили (13 ноября 1948 – 18 мая 2021). Заслуженная артистка Грузии. Кавалер Медали Пушкина. Прослужила в Театре им. А. С. Грибоедова 50 лет. Наша боль безмерна... Опубликовано Griboedov Theatre - Театр Грибоедова - გრიბოედოვის თეატრი Вторник, 18 мая 2021 г.

Людмила Артемова-Мгебришвили родилась 13 ноября 1948 года в городе Суворов Тульской области. В 1970 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК), актерский факультет (мастерская Народного артиста СССР Бориса Бабочкина). В годы учебы была признана "Мисс ВГИК".

Артемова-Мгебришвили – Кавалер Медали Пушкина. Прослужила в Театре им. А. С. Грибоедова 50 лет. Работала с такими легендарными режиссерами, как Петр Фоменко, Георгий Товстоногов, Гизо Жордания, Георгий Кавтарадзе, Автандил Варсимашвили.

Среди ее ролей: Таня – "Дорога цветов" В. Катаева (реж. П. Фоменко), Невеста – "Точка зрения" В. Шукшина (реж. А. Товстоногов), Клементина – "Забыть Герострата" Г. Горина (реж. А. Товстоногов), Гермия – "Сон в летнюю ночь" У. Шекспира (реж. А. Товстоногов), Даниэль – "Двери хлопают" М. Фермо (реж. Г. Чакветадзе и Г. Жордания), Ольга – "Сестры" Л. Разумовской (реж. Г. Чакветадзе и Г. Жордания), Мария; Тамара – "Закон вечности" Н. Думбадзе (реж. Г. Жордания), Виржиния – "Человек, который платит" И. Жамиака (реж. А. Товстоногов), Агаза – "Гость и хозяин" Важа-Пжавела (реж. Г. Жордания), Шарлотта, Раневская – "Вишневый сад" А. Чехова (реж. Г. Кавтарадзе), Г-жа Ракен – "Тереза Ракен" Э. Золя (реж. А. Варсимашвили),

Артемова-Мгебришвили блестяще играла Наташу ("Мастер и Маргарита" М. Булгакова (автор инсценировки и режиссер А. Варсимашвили), Марью Степановну, мать Акулины – "Достоевский. ru", спектакль А. Енукидзе по мотивам романа Ф. Достоевского "Записки из Мертвого дома"), Юдифь – "Гетто" Дж. Собола (реж. А. Варсимашвили), Арину Пантелеймоновну – "Женитьба" Н. Гоголя (реж. А. Варсимашвили), Анну Андреевну – "Ревизор" Н. Гоголя (реж. А. Варсимашвили), Женщину – "А.Л.Ж.И.Р." (реж. А. Варсимашвили) и др.

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