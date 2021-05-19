Премьера фильма "Форсаж 9" пройдет в Грузии 19 мая

Одновременно с грузинскими зрителями американский блокбастер увидят поклонники франшизы в России и Гонконге

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Премьера американского фильма "Форсаж 9", в котором можно увидеть эпичные кадры, снятые в Грузии, пройдет 19 мая в кинотеатрах страны.

Одновременно с грузинскими зрителями блокбастер увидят поклонники франшизы в России и Гонконге. Премьера фильма в США состоится чуть позже, а именно 25 июня 2021 года.

Ожидается, что девятый "Форсаж" станет предпоследней частью серии. В нем поклонников фильма ожидают возвращение Сона Кана в роли Хана Лю, появление экс-рестлера Джона Сины в образе младшего брата Доминика Торетто, а также, естественно, традиционный набор погонь, драк, перестрелок и взрывов.

В фильме также снимались Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джордан Брюстер и рэпер Лудакрис.

Съемки знаменитой франшизы прошли в Тбилиси летом 2019 года в рамках проекта "Снимай в Грузии", осуществляемого программой министерства экономики и устойчивого развития "Производи в Грузии". Американский блокбастер пополнил государственную казну Грузии на 32 миллиона лари (тогда более 10 миллионов долларов). В сумму вошла аренда техники, помещений и трудоустройство персонала. Съемки проходили на центральных улицах Тбилиси и Рустави дольше месяца.

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