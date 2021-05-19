Проект на миллион: в Тбилиси отреставрируют Музей шелка

Расположенный в Тбилиси Государственный музей шелка был основан в 1887 году и является одним из старейших музеев в Грузии

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Фонд развития Тбилиси начал реставрацию Государственного музея шелка, который является памятником культурного наследия, об этом заявил мэр города Каха Каладзе.

По словам градоначальника, проект осуществляется при софинансировании Международной организации сотрудничества франкоязычных стран мира. В рамках проекта планируется полное обновление экстерьера и интерьера здания, а также мебели музея и благоустройство двора.

"Защищенные в музее коллекции уникальные. Они создают представление о производстве и использовании шелковых изделий на Кавказе и в разных местах мира. Я очень рад, что мы можем реализовать подобные проекты", – отметил Каладзе на заседании столичного правительства.

По его словам, завершение проекта планируется в декабре 2022 года. Бюджет проекта составляет примерно 3,3 миллиона лари (примерно 1 миллион долларов).

Государственный музей шелка был основан в 1887 году и является одним из старейших музеев в Грузии. В музее хранится разнообразная коллекция, связанная с шелком, как местного, так и иностранного производства из более 60 государств.

В музее есть богатая библиотека, в которой хранятся уникальные книги по естествознанию XVIII-XIX веков на русском, английском, немецком, французском, итальянском, румынском, венгерском, китайском, японском, персидском, арабском и других языках.

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