17:45 19 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1411
  • 100 RUB4.6003
  • USD3.3899
Поиск
Выставка художника Luca Lazar в Moma Tbilisi

В Moma Tbilisi открывается выставка художника Луки Лазара

photo: courtesy of Moma Tbilisi
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурная жизнь Грузии (2358)
20 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/13/251769062.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210519/251769234/V-Moma-Tbilisi-otkryvaetsya-vystavka-khudozhnika-Luki-Lazara.html

В работах живописца Лазара можно увидеть вечный цикл мироздания с совершенно иной, новой перспективы

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Персональная выставка проживающего в США грузинского художника Луки Ласареишвили (Luca Lazar) открывается в тбилисском Музее современного искусства Зураба Церетели 19 мая, сообщили Sputnik Грузия в Moma Tbilisi.

Грузия принимает участие в туристической выставке FITUR-2021 в Испании >>>

Экспозиция организована благодаря сотрудничеству Музея современного искусства с компанией ручного принта Life N Style и при поддержке мэрии Тбилиси. Выставка продлится до 30 июня.

День национального грузинского костюма в Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Праге проходит выставка грузинской национальной одежды

Лука Ласареишвили работает за рубежом с 1989 года. Он является представителем второй волны грузинских художников-абстракционистов. Сначала он направился во Францию, затем в Германию и США. Творчество художника включает в себя несколько направлений: живопись, графика, инсталляция, арт-объекты.

"В своих картинах автор предпочитает постоянные визионерские поиски, пытаясь увидеть всеобъемлющий вечный цикл мироздания с совершенно иной, новой перспективы", - пишут организаторы экспозиции.

Выставка называется "81/21" и охватывает период с 1981 по 2021 год. "Это наиболее важные эпизоды из произведений Луки Ласареишвили - рубеж веков, в контексте взаимоотношений между Национальной художественной школой и Европейско-американским пространством художественной мысли", - отмечается в анонсе выставки.

Кураторы экспозиции Тата Ксоврели и Нана Кирмелашвили. Посмотреть на работы художника можно уже сегодня с 16:00-19:00.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2358)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Ситуация в Дманиси 17 мая 2021 года. Беспорядки среди местного населения
Конфликт в Дманиси: последствия беспорядков - фото
Солдаты, бронетранспортеры и слезоточивый газ против нелегалов из Африки
В Испании рекорд по нелегалам из Африки: ситуацию контролируют военные - видео
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться