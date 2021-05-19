В Moma Tbilisi открывается выставка художника Луки Лазара

В работах живописца Лазара можно увидеть вечный цикл мироздания с совершенно иной, новой перспективы

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Персональная выставка проживающего в США грузинского художника Луки Ласареишвили (Luca Lazar) открывается в тбилисском Музее современного искусства Зураба Церетели 19 мая, сообщили Sputnik Грузия в Moma Tbilisi.

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Экспозиция организована благодаря сотрудничеству Музея современного искусства с компанией ручного принта Life N Style и при поддержке мэрии Тбилиси. Выставка продлится до 30 июня.

Лука Ласареишвили работает за рубежом с 1989 года. Он является представителем второй волны грузинских художников-абстракционистов. Сначала он направился во Францию, затем в Германию и США. Творчество художника включает в себя несколько направлений: живопись, графика, инсталляция, арт-объекты.

"В своих картинах автор предпочитает постоянные визионерские поиски, пытаясь увидеть всеобъемлющий вечный цикл мироздания с совершенно иной, новой перспективы", - пишут организаторы экспозиции.

Выставка называется "81/21" и охватывает период с 1981 по 2021 год. "Это наиболее важные эпизоды из произведений Луки Ласареишвили - рубеж веков, в контексте взаимоотношений между Национальной художественной школой и Европейско-американским пространством художественной мысли", - отмечается в анонсе выставки.

Кураторы экспозиции Тата Ксоврели и Нана Кирмелашвили. Посмотреть на работы художника можно уже сегодня с 16:00-19:00.

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