В Грузии вокруг монастырского комплекса Гелати вновь разразился скандал

Журналисты заявляют, что целостность уникальной росписи нарушена. Причиной произошедшего называется большая влажность в главном храме комплекса, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Грузинские СМИ сообщили об обрушении части фрески XVI века в соборе Рождества Богородицы Гелатского монастыря – кадры, на которых виден обрушившийся слой, в Facebook распространила грузинская неправительственная организация "Европа наш дом".

Журналисты заявляют, что целостность уникальной росписи нарушена. Причиной произошедшего называется большая влажность в главном храме комплекса, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии отреагировало на эти заявления, отметив, что "фактов инфильтрации воды" в храме не фиксируется на протяжении уже нескольких месяцев. При этом Агентство предполагает, что обрушение произошло именно по вине представителя организации "Европа наш дом" Торнике Бараташвили, распространившего видео.

"Масса, которая видна на видеоматериале организации "Европа наш дом", должна быть результатом перемещения 18 мая представителя этой же организации Торнике Бараташвили по строительным лесам, установленным в храме накануне с целью мониторинга фресок", – говорится в заявлении агентства.

В ведомстве также подчеркивают, что произошедшее будет дополнительно изучено. Параллельно принято решение ограничить доступ к строительным лесам для неполномочных лиц.

Между тем, сообщения СМИ о том, что власти никак не отреагировали на случившееся, Агентство назвало ложью. Отмечается, что на месте уже побывали группы специалистов Агентства и Министерства культуры.

В ведомстве в очередной раз подчеркнули, что "сложная ситуация" в уникальном монастырском комплексе стала следствием кровельных работ, проведенных год назад по проекту, составленному в 2008 году. В ближайшее время к изучению ситуации должны прибыть эксперты ЮНЕСКО.

Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.

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